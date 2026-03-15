Poradna: Dodanění životního pojištění v daňovém přiznání
Barbora: Během roku 2025 jsem předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění, protože jsme potřebovali s manželem peníze na rekonstrukci a nechtěli jsme si brát úvěr. Daně mi vždy dělal zaměstnavatel, za loňský rok si musím sama podat daňové přiznání a dodanit výhody z životního pojištění, na které jsem si vždy spořila pouze sama ze své výplaty. Jak mám postupovat?
Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění, na kterou byly uplatňovány daňové odpočty, je nutné podat daňové přiznání a uplatněné daňové odpočty v uplynulých deseti letech zpětně dodanit. Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že jste v minulých letech uplatňovala daňové odpočty a snižovala si roční daň z příjmu, takže tyto čerpané daňové výhody musíte z důvodu nedodržení smlouvy o životním pojištění vrátit zpět, provést tzv. dodanění. Za rok 2025 Vám vznikne daňový nedoplatek, který budete muset uhradit.
Praktický příklad
Paní XY uplatňovala v uplynulých letech daňové odpočty u životního pojištění vždy v roční částce 12000 Kč, tj. 1000 Kč měsíčně. Za celých deset let si snížila roční daňový základ o 120000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2025 bude zdaňovat i příjem dle § 10 zákona o dani z příjmů právě ve výši 120000 Kč a z tohoto titulu bude mít vyšší roční daň z příjmů o 18000 Kč (120000 Kč × 15 %). Počítáme, že všechny daňové výhody má v plném rozsahu uplatněny pro příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání).
Uváděné údaje v daňovém přiznání
Při zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmů) i z ostatních zdanitelných příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmů) budete vyplňovat klasické čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dva, kde uvedete právě dílčí základ daně z ostatních příjmů.
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Pro vyplnění údajů o zdanitelných příjmech potřebujete od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. V tomto potvrzení je uvedena nejenom souhrnná roční hrubá mzda, ale i zaplacené daňové zálohy. Tyto údaje budete rozhodně v daňovém přiznání vyplňovat. Z důvodu dodanění uplatněných daňových odpočtů v posledních deseti letech bude Vaše roční daňová povinnost vyšší než zaplacené daňové zálohy během roku a budete mít roční daňový nedoplatek. Potvrzení o zdanitelných příjmech bude nedílnou součástí daňového přiznání jako příloha.
Závěrem
Z důvodu předčasného zrušení smlouvy o životním pojištění musíte podat za rok 2025 daňové přiznání a daňové záležitosti za Vás nemohl vyřešit Váš zaměstnavatel provedením ročního zúčtování daně. V klasickém čtyřstránkovém daňovém přiznání budete muset zpětně dodanit uplatněné daňové odpočty v uplynulých deseti letech, které budou zdanitelným příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmů, a budete muset vyplnit i přílohu číslo dva daňového přiznání. Zaměstnavatel Vám na smlouvu nepřispíval, takže dodaňujete pouze daňové odpočty. Přesná částka daňového nedoplatku tak závisí na souhrnné částce dodaněných daňových odpočtů, kterou ve Vašem případě neznám, zjednodušeně řečeno to však bude 15 % z této částky. Nedílnou přílohou daňového přiznání bude i potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, ze kterého budete čerpat důležité daňové údaje k vyplnění daňového přiznání. Jestliže během roku 2026 budete mít pouze příjem formou mzdy od jednoho zaměstnavatele, tak za rok 2026 za Vás bude moci zaměstnavatel provést roční zúčtování daně tak, jak jste byla zvyklá v předcházejících letech.