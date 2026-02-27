Poradna: Manželka v domácnosti a důchod
Karel: Mám náročnou práci a často jsem i v zahraničí, finančně rodinu zabezpečím, takže manželka zůstala v domácnosti. Starost o děti a celou domácnost je hlavně na ní. Aktuálně za manželku platím zdravotní pojištění, to je vyřešené. Jak to ale bude mít s důchodem?
Vzhledem k formulaci dotazu je Vaše manželka osobou bez zdanitelných příjmů, to znamená, že již nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek, aby za ni zdravotní pojištění platil stát. Vaše děti jsou již tedy starší. Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2026 v částce 3024 Kč (13,5 % z 22400 Kč).
Zdravotní pojištění musí být zaplaceno do osmého dne následujícího měsíce. Pokud za Vaši manželku řádně a včas platíte zdravotní pojištění, potom má všechny záležitosti ohledně zdravotního pojištění v pořádku. Ze zdravotního pojištění je však financována zdravotní péče a platba zdravotního pojištění nemá žádný vliv na důchodové nároky.
Jak to bude se starobním důchodem?
Nevím, jak dlouho je Vaše manželka v domácnosti a kolik má roků. Důchodová legislativa může v příštích letech doznat mnoha změn. Proto budu níže odpovídat dle aktuálně platné legislativy. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod vůbec přiznán. Do doby pojištění se počítají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění, přičemž mezi náhradní doby pojištění patří i např. péče o dítě do 4 let věku. Vaše manželka by si v dostatečném předstihu měla zajistit získání potřebné doby pojištění.
Účast na dobrovolném důchodovém pojištění
Období v domácnosti, kdy není vyřešen pojistný vztah, je vhodné řešit formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění u ČSSZ. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, záleží na konkrétním průběhu pojištění. Legislativou je stanovena pouze minimální měsíční platba na dobrovolném důchodovém pojištění, lze však platit i více, což má pochopitelně pozitivní vliv na výši důchodu. V praxi se však účastí na dobrovolném důchodovém pojištění řeší hlavně mezery v pojištění a zajištění získání minimální doby pojištění a v těchto případech volí většina lidí právě minimální dobrovolné důchodové pojištění.
Úloha vlastního finančního zajištění
Jestliže je Vaše finanční situace velmi dobrá, potom byste měl manželce dostatečně na důchod spořit. Vlastní finanční zajištění na důchod bude pro Vaši manželku, která je v domácnosti, velmi důležité. Vzhledem k vlastnímu průběhu pojištění bude mít starobní důchod podprůměrný. Navíc bude nutné si ohlídat splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu výše uvedeným dobrovolným důchodovým pojištěním. Vlastní spoření a investování na důchod závisí pochopitelně na Vašich finančních možnostech, sklonu k riziku, investičním horizontu a dalších okolnostech.
Co takhle zkrácený úvazek?
Možná by pro Vás i Vaši manželku bylo řešením i přijmutí zaměstnání na hodně zkrácený úvazek. Zaměstnáním na zkrácený úvazek by měla vyřešen pojistný vztah, protože ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění. Navíc by neplatila zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože by byla pojištěna ze zaměstnání. S ohledem na získanou dobu pojištění je práce na zkrácený úvazek hodnocena stejně jako práce na plný úvazek. Odpracovaný měsíc na zkrácený úvazek se pro budoucí výpočet starobního důchodu hodnotí jako jeden měsíc, stejně jako u plného úvazku. Při práci na plný úvazek je hrubá mzda pochopitelně vyšší než při práci na zkrácený úvazek, což má pozitivní vliv na výši důchodu.