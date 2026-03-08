Proč zaměstnávat lidi v předdůchodovém věku?
štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 124×
Ztráta zaměstnání v předdůchodovém věku je nepříjemná. Mnozí personalisté upřednostňují mladé lidi s novým pohledem na řešení pracovních úkolů. Úspěšné firmy si však pracovních zkušeností cení a chtějí přijímat i zaměstnance nad 55 let. Zaměstnanci v předdůchodovém věku jsou totiž důležití.
Společnosti, které se nebojí přijímat zaměstnance v předdůchodovém věku, často získávají nejenom odborné, ale i životní zkušenosti. Zaměstnanci v předdůchodovém věku mají již důležitý nadhled, nejednají ukvapeně a při pracovních problémech nepropadnou panice. Velmi důležitý je i finanční aspekt, protože pro hodně firem jsou klíčovými zákazníky právě lidé v předdůchodovém věku, kteří mají často více finančních prostředků než zákazníci na začátku své pracovní kariéry. Potřebám a tužbám starších zákazníků zpravidla pochopitelně lépe rozumí jejich vrstevníci, což je pro finanční budoucnost firmy důležité.
Související
Zastoupení všech pracovníků
Úspěšné firmy chtějí, ať mají zaměstnance pokud možno ve všech věkových kategoriích. Každý zaměstnanec značně ovlivňuje firemní prostředí. Různorodost zaměstnanců je velmi důležitá a při personálním plánování se osvědčuje. Zkušení personalisté dokážou ocenit pracovní elán a pracovní dovednosti a předdůchodový věk žadatele o práci jim nevadí, vždyť zkušení zaměstnanci přinášejí v dnešní hektické době tolik cennou trpělivost a rozvahu.
Osobní výhody zaměstnanců v předdůchodovém věku
Zaměstnanci v předdůchodovém věku si své práce často více cení než lidé na začátku pracovní kariéry, jsou i více loajální a případný přesčas jim většinou dělá menší problém než mladším kolegům, kteří se častěji stěhují nebo mají malé děti. Hodně zaměstnanců v předdůchodovém věku je v dobré kondici, protože již mají více času sami na sebe a mohou se ve volném čase věnovat svým koníčkům nebo více odpočívat. Vzhledem k prodlužování řádného důchodového věku mají navíc lidé ve věku 55 let a více před sebou ještě hodně let před odchodem do důchodu.
Aktivní přístup je velmi důležitý
Nezaměstnaní občané starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců, přičemž samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2026 je výhodnější než v roce 2025. Přestože je jedenáctiměsíční podpůrčí doba poměrně dlouhá, je potřeba hledat nové zaměstnání velmi intenzivně a nenechat se odradit. Přestože může mít hodně zaměstnanců v předdůchodovém věku pro nového zaměstnavatele velký přínos, nejsou při hledání nového zaměstnání na stejné startovací čáře jako mladší uchazeči o práci. Pozitivní a aktivní přístup je nesmírně důležitý.
Raději nižší mzdu než předčasný důchod
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod je však oproti řádnému starobnímu důchodu nižší nejenom z důvodu trvalého krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je vyšší, než se na první pohled zdá. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je tak vhodnější přijmout i práci za nižší mzdu než volit odchod do předčasného důchodu. Několik příjmově horších let totiž ovlivní měsíční částku starobního důchodu relativně málo, protože při výpočtu starobního důchodu se hodnotí všechny rozhodné příjmy od roku 1986, tedy za velmi dlouhé období. Při výpočtu průměrné důchodové mzdy se všechny rozhodné příjmy v současné hodnotě zjednodušeně řečeno zprůměrují, přičemž každý rok má na výši starobního důchodu stejný vliv.