Poradna: Manželství bez vdovského důchodu
štítek Penze čtení na 2 minuty | přečteno 116×
Edita: S bývalým manželem jsme vychovali tři děti a před třemi roky jsme se po dlouholetém manželství rozvedli, protože si našel mladší přítelkyni. Celý život jsem bývalého manžela podporovala, aby mohl kariérně stoupat. Sama mám kvůli tomu nízký předčasný důchod. Bývalý manžel zemřel a údajně se mi nezvýší můj nízký důchod ani o stokorunu. Prosím o vysvětlení.
Dle zákona o důchodovém pojištění skutečně náleží vdovský důchod pouze po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo by měl ke dni úmrtí nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.
V dotazu uvádíte, že Váš bývalý manžel měl úspěšnou pracovní kariéru, takže se splněním podmínky nároku na starobní nebo invalidní důchod není problém, bohužel se však jedná o bývalého manžela. Po bývalém manželovi nelze nikdy pobírat vdovský důchod, a to ani částečně. Předčasný důchod se Vám nemůže z tohoto titulu zvýšit ani o stokoruny.
Váš důchod se Vám nezvýší
Úmrtí Vašeho bývalého manžela tedy nebude mít žádný vliv na Váš měsíční důchod. Vdovský důchod se Vám nepřizná a Váš starobní důchod se Vám skutečně nikterak nezvýší. Dlouholeté manželství nemá na tuto skutečnost žádný vliv, protože jste se rozvedli.
Vdovský důchod bude mít případně nová manželka
V dotazu neuvádíte, zdali se Váš bývalý manžel znovu oženil či nikoliv. Pokud se Váš bývalý manžel znovu oženil, potom by nárok na vdovský důchod měla jeho nová manželka, přestože jejich manželství trvalo tak krátce.
Částka vdovského důchodu závisí pouze na průběhu pojištění zemřelého manžela
Délka manželství není pro účely pobírání vdovského důchodu rozhodující. I při krátkém manželství se vypočítává vdovský důchod standardním způsobem. Takže v praxi dochází k situacím, že vdova má po krátkodobém manželství nadprůměrně vysoký vdovský důchod a naopak vdova může mít po dlouhodobém manželství podprůměrný vdovský důchod. Samotný výpočet vdovského důchodu totiž primárně závisí na průběhu pojištění zemřelého manžela.
Sirotčí důchod mají pouze nezaopatřené děti
V dotazu neuvádíte, kolik let mají Vaše děti. Na doplnění tak pouze uvádím, že nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči mají pouze nezaopatřené děti, nejdéle potom do 26 let věku. Nezaopatřenost dítěte je mimo jiné splněna i během studia na vysoké škole.
Dlouhodobé manželství a vyrovnání při rozvodu
Veškeré Vaše finanční nároky po bývalém manželovi měly být zohledněny při rozvodu. Úmrtí Vašeho bývalého manžela Vám měsíční částku důchodu nezvýší.
