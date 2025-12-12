Poradna: Minimální mzda a vdovský důchod
štítek Penze čtení na 2 minuty | přečteno 103×
Tereza: Zemřel mi manžel, který ještě neměl nárok na starobní důchod. Jak to je v takovém případě s vdovským důchodem? Momentálně pracuji již druhým rokem pouze za minimální mzdu, mám nárok na výpočtové zvýhodnění vdovského důchodu?
Nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi vzniká i v případě, že zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí nárok na invalidní důchod. Pokud Váš manžel dlouhodobě normálně pracoval, tak s přiznáním vdovského důchodu nebude problém.
Výši vdovského důchodu si nezvýšíte
Měsíční částka Vašeho vdovského důchodu však bude záležet výlučně na průběhu pojištění Vašeho zemřelého manžela. I když v současné době pracujete pouze za minimální mzdu, tak nebudete mít nárok na žádné zvýšení vdovského důchodu ani na nějaký speciální výpočet vdovského důchodu.
Jak je vdovský důchod vysoký?
Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní výměry důchodu, která činí v roce 2025 částku 4660 Kč, ale pro rok 2026 se zvyšuje na 4900 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který by měl nárok Váš zemřelý manžel. Od ledna se však zvyšuje z důvodu valorizace procentní výměra i u vdovských důchodů a to o 2,6 %. Na výpočet vdovského důchodu po zemřelém manželovi nebude mít Váš průběh pojištění vliv. Vaše dosahovaná mzda nemůže vdovský důchod nijak zvýšit ani snížit.
Žádné krácení vdovského důchodu
Jestliže ještě nepobíráte vlastní starobní důchod, tak budete vdovský důchod pobírat ve standardní výši. Jiná situace je však v případě, že vdova již pobírá vlastní starobní důchod, protože v takovém případě se uplatní pravidla pro souběh důchodů. Při nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod se v plné výši pobírá pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry.
Minimální mzda v roce 2026
Na doplnění uvádím, že pobírání vdovského důchodu nemá žádný vliv na výpočet přímých daní z Vaší hrubé mzdy. Z dosahované mzdy ze zaměstnání budete nadále platit daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotním pojištění ve standardních sazbách. Pro rok 2026 se zvyšuje minimální měsíční mzda při práci na plný úvazek na 22400 Kč z 20800 Kč. V příštím roce budete mít tedy vyšší čistou mzdu.
Závěrem
Přestože Váš manžel ještě starobní důchod nepobíral, tak budete mít nárok na vdovský důchod, jestliže ke dni úmrtí splnil Váš manžel potřebnou minimální dobu pojištění nutnou pro přiznání invalidního důchodu, což většinou nebývá v praxi problém. Vaše nízká mzda ze zaměstnání však nebude mít žádný vliv na výši přiznaného vdovského důchodu.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu v roce 2026