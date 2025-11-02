Poradna: Přiznání invalidního důchodu koncem roku a valorizace
štítek Invalidita čtení na 3 minuty | přečteno 99×
Jaroslav: Byl mi přiznán invalidní důchod prvního stupně. Zajímalo by mě, jestli se mi bude taky od ledna zvyšovat, když mi byl přiznán až nyní na podzim. Se zaměstnavatelem jsem domluvený na snížení úvazku. Pořád budu tedy pracovat, hrubou mzdu budu mít okolo 28 tisíc korun. Jak se mi z tohoto důvodu zvýší invalidní důchod?
I když jste nepobíral invalidní důchod prvního stupně celý rok 2025 a byl Vám přiznán až nyní na podzim, tak budete mít nárok na zvýšení důchodu od ledna příštího roku. Valorizační vzorec pro příjemce invalidního důchodu je stejný jako pro starobní důchody. Omezení platí pouze pro předčasné důchodce, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, kteří mají nárok pouze ne zvýšení základní výměry důchodu. Vám jako příjemci invalidního důchodu se zvýší základní výměra důchodu o 240 Kč a procentní výměra o 2,6 %. Není stanovena žádná nižší valorizace z důvodu přiznání důchodu koncem roku.
Související
Základní výměra versus procentní výměra
Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká a v roce 2025 činí 4660 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a u invalidních důchodů hraje pochopitelně zásadní roli přiznaný stupeň invalidity. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně.
Praktický příklad
Panu XY byl v říjnu 2025 přiznán invalidní důchod prvního stupně ve výši 9660 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 5000 Kč). Z důvodu valorizace se zvýší měsíční invalidní důchod prvního stupně panu XY na 10030 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 5130 Kč).
Nárok na plnou valorizaci tak mají občané, kteří pobírali invalidní důchod po celý kalendářní rok 2025 i občané, kterým byl invalidní důchod přiznán v průběhu roku 2025, a to i koncem roku.
Invalidní důchod prvního stupně není náhradní dobou pojištění
Pro invalidní důchodce prvního stupně je velmi přínosné, když během pobírání invalidního důchodu stále pracují a odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, neboť doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně nepatří mezi náhradní doby pojištění pro budoucí výpočet. Náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Výdělečná činnost by měla svým rozsahem, náplní a náročností odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Výdělečná činnost nezvyšuje částku invalidního důchodu
Ze zkráceného úvazku s hrubou mzdou 28000 Kč budete odvádět sociální pojištění, což je pro Váš budoucí výpočet starobního důchodu velmi pozitivní. Samozřejmě je to pro Vás velmi důležité i s ohledem na zvyšování Vaší aktuální životní úrovně, protože finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně, který je poměrně nízký je v podstatě nemožné. Zaměstnání v invalidním důchodu prvního stupně si však měsíční částku invalidního důchodu nezvýšíte.
Kdy se zvyšuje invalidní důchod?
Ke zvýšení měsíční částky invalidního důchodu dochází pouze z důvodu každoroční valorizace a z důvodu zhoršení zdravotního stavu a přiznání vyššího stupně invalidity. Platby daní ze mzdy zaměstnaného invalidního důchodce již nemají na měsíční částku invalidního důchodu vliv. Měsíční částku invalidního důchodu neovlivňuje průběh pojištění během pobírání tohoto invalidního důchodu.