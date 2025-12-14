Poradna: Nezaměstnanost v 51 letech v příštím roce
Ludmila: Před Vánoci budu mít 51 let a koncem ledna mi skončí pracovní smlouva. Novou práci zatím nemám a budu to mít s hledáním těžké, takže očekávám, že budu muset být i na úřadu práce. Myslela jsem, že budu pobírat podporu v nezaměstnanosti alespoň osm měsíců, ale prý jenom pět měsíců. Jak vysokou budu mít podporu? Jak to budu mít se zdravotním a sociálním pojištěním?
Hned na úvod je nutné zdůraznit, že pokud se Vám nepodaří najít nové zaměstnání, které bude plynule navazovat na Vaše současnou práci, tak je vhodné se ihned registrovat na úřadu práce.
Zdravotní pojištění za Vás bude platit stát
Během evidence na úřadu práce za Vás bude zdravotní pojištění platit stát, neboť budete u své zdravotní pojišťovny vedena jako státní pojištěnec.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a důchod
Sociální pojištění platit nebudete, ale období pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, což je velmi pozitivní. A během evidence na úřadu práce budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže jste získala dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, což předpokládám, že splňujete.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze 5 měsíců
Od roku 2026 dochází ke změnám ohledně vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Jedna je pro Vás pozitivní a druhá je pro Vás negativní. Začnu tou negativní. Prodlužují se věkové hranice pro výplatu podpory v nezaměstnanosti o dva roky. V roce 2025 měli občané do 50 let nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 5 měsíců, ve věku nad 50 do 55 let potom v rozsahu 8 měsíců a ve věku nad 55 let již v rozsahu 11 měsíců. V roce 2026 mají občané do 52 let nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 5 měsíců, ve věku nad 52 let do 57 let v rozsahu 8 měsíců a ve věku nad 57 let již 11 měsíců. Legislativní změny konkrétně Vám snižují maximální podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti.
Výhodnější výpočet podpory v nezaměstnanosti
Nezaměstnaní občané splňující podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti však dostanou vyšší podporu. Občané do 52 let, což je i Váš případ, budou mít v prvních dvou měsících podporu ve výši 80 % předchozího rozhodného příjmu, následující dva měsíce již 50 % a poslední měsíc v rozsahu 40 % předchozího rozhodného příjmu. Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti se posuzuje průměrný čistý příjem. V roce 2025 činila podpora v nezaměstnanosti u lidí, kteří měli nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu pěti měsíců, v prvních dvou měsících 65 %, v dalších dvou měsících 50 % a v posledním pátém měsíce 45 % předchozího příjmu.
Hledání nového pracovního uplatnění
Z finančního i osobního hlediska pro Vás však bude nejdůležitější si co nejrychleji najít nové pracovní uplatnění. Situace padesátníků na trhu práce není jednoduchá. Do dosažení důchodového věku je ještě daleko a uspět na pracovním pohovoru a přesvědčit zaměstnavatele o svých kvalitách není snadné. Někteří zaměstnavatelé však právě preferují zaměstnance s dostatečnými pracovními zkušenostmi. Nikde tak není psáno, že se budete muset na úřadu práce registrovat. Možná se Vám podaří najít pracovní uplatnění velmi rychle a do nového zaměstnání nastoupíte již od února. Váš pozitivní a aktivní přístup Vám může velmi pomoci. Doporučuji Vám se na danou nepříjemnou situaci zkusit podívat jako na šanci najít si zajímavější a finančně lépe ohodnocenou práci.