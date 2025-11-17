Poradna: Svatba a vdovský důchod
štítek Penze čtení na 2 minuty | přečteno 49×
Pavla: Přestože pobírám po manželovi vdovský důchod a pracuji na zkrácený úvazek, tak finančně nevycházím a uvažuji o dalším příjmu. Nepřijdu kvůli druhé práci o vdovský důchod? A jak by to bylo v případě, že bych se znovu vdala?
Měsíční částka vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela. Jaké budete mít vlastní příjmy během pobírání vdovského důchodu, to nemá žádný vliv na částku vdovského důchodu.
Související
Druhé zaměstnání vdovský důchod nezvyšuje ani nesnižuje
Z důvodu přijmutí druhého zaměstnání Vám tedy v žádném případě nebude vdovský důchod snížen nebo odebrán. Současně není další příjem během pobírání vdovského důchodu důvodem pro zvýšení vdovského důchodu. Vaše výdělečná činnost a výše Vašich příjmů ze zaměstnání nebo podnikání nemají žádný vliv na měsíční částku vdovského důchodu. Druhé zaměstnání můžete tedy bez obav přijmout.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu v roce 2025
Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?
Dle § 50, odstavce 1) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že vdovský důchod náleží vdově pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku pobírají vdovský důchod pouze vdovy splňující některou ze zákonných podmínek uvedených ve druhém odstavci § 50, nejčastějšími důvody pro pokračování výplaty vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku jsou: péče o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného důchodového věku.
Vdovský důchod lze obnovit
V případě, že není některá ze zákonných podmínek splněna, potom nárok na výplatu vdovského důchodu zaniká. Jestliže je však některá ze zákonných podmínek splněna v pětileté zákonné obnovovací lhůtě stanovené ve čtvrtém odstavci § 50, tak se výplata vdovského důchodu obnoví.
Nové manželství = zánik vdovského důchodu
V § 50, odstavci 5) zákona o důchodovém pojištění je stanoveno, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Jestliže byste uzavřela nové manželství, tak byste již vdovský důchod nepobírala. V minulosti dokonce platilo, že měla vdova v případě uzavření nového manželství nárok na tzv. „vdovské věno“, kdy byla vyplacena roční částka vdovského důchodu, toto legislativní opatření však bylo zrušeno a od roku 2012 již nemá vdova nárok na roční výplatu důchodu v případě uzavření nového manželství.
Závěrem
Z důvodu nástupu do nového zaměstnání ve výplatě vdovského důchodu k žádné změně nedojde, z tohoto důvodu můžete tedy druhé zaměstnání (např. brigádu) bez obav přijmout. Jiná situace by byla, pokud byste uzavřela nové manželství, v takovém případě byste již neměla nárok na výplatu vdovského důchodu.