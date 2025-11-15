Poradna: Zaměstnání v předdůchodu a sociální pojištění
Jaroslava: Začátkem jara příštího roku plánuji odchod do předdůchodu. Pracovat bych však chtěla na zkrácený úvazek nadále. Předdůchodem si chci dorovnat pokles příjmu. Předpokládám správně, že finanční pokles bude nižší, když budu mít slevu na sociálním pojištění?
Do předdůchodu je možné při splnění zákonných podmínek odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. V předdůchodu se tedy čerpají vlastní finanční prostředky na smlouvě.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod vyplácí stát. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V opačném případě by jim po dobu takového zaměstnání nenáležela výplata předčasného důchodu. Naproti tomu předdůchodci mohou mít libovolný příjem, protože nepobírají státní důchod ale čerpají vlastní naspořené prostředky.
Slevu na sociálním pojištění nebudete mít
Od roku 2025 mají skutečně řádní starobní důchodci nárok při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy nebo hrubé odměny z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nad limit pro neplacení pojistného. Na sociálním pojištění tak odvádí pouze 0,6 %, jsou tak stále nemocensky pojištěni pro případný výpočet nemocenské. Čistou mzdu nebo čistou odměnu na účet tak mají podstatně vyšší než zaměstnanci v předdůchodovém věku se stejně vysokou hrubou mzdou nebo odměnou. Slevu na sociálním pojištění však mohou čerpat pouze řádní starobní důchodci. Předdůchodci nikoliv. Samozřejmě ani předčasní důchodci, protože ti nemohou mít příjem zakládající účast na sociálním pojištění.
Vyčerpání peněz před odchodem do důchodu
Pokud se rozhodnete pro odchod do předdůchodu, potom pravděpodobně značnou část úspor na doplňkovém penzijním spoření vyberete ještě před dosažením řádného důchodového věku. Z tohoto důvodu je potřeba si případnou volbu předdůchodu pečlivě rozmyslet, zvláště když chcete nadále pracovat. Odchodem do starobního důchodu klesá životní úroveň a s ohledem na finanční zajištění v důchodu není vhodné vyčerpat před dosažením řádného důchodového věku značnou část úspor, zejména pokud chcete stále pracovat.
Pokračování v zaměstnání
V dotazu neuvádíte, v jakém předstihu před dosažením řádného důchodového věku chcete do předdůchodu odejít a kolik peněz byste formou předdůchodu před dosažením řádného důchodového věku vyčerpala. Ani neuvádíte, jaký rozsah zkráceného úvazku plánujete a o kolik by Vaše příjmy poklesly. Vzhledem k tomu, že ze zkráceného úvazku se odvádí sociální pojištění, tak je to pro budoucí výpočet starobního důchodu velmi pozitivní, protože samotné období pobírání předdůchodu není náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu. Zaměstnáním na zkrácený úvazek až do dosažení řádného důchodového věku byste maximalizovala svoji dobu pojištění, která hraje při samotném výpočtu starobního důchodu významnou roli.
Závěrem
Jestliže se rozhodnete čerpat předdůchod, tak si budete moci libovolně přivydělávat. Pro předdůchodce neplatí žádné příjmové limitu jako pro předčasné důchodce. Současně však počítejte s tím, že předdůchodci platí na sociálním pojištění stejné částky jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku. Nárok na slevu na sociálním pojištění mají pouze řádní starobní důchodci, předdůchodci nikoliv.