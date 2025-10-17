Poradna: Jaké příjmy mi zvýší důchod v roce 2026?
Michal: Uvažuji, že půjdu příští rok do předčasného důchodu. Z jakých příjmů by se mi příští rok vypočítával předčasný důchod? Když bych odešel do předčasného důchodu, mohl bych si to časem rozmyslet a začít zase pracovat na pracovní smlouvu?
Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2026, ať už řádného starobního důchodu nebo předčasného důchodu, bude záviset na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdě), který se vypočítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2025. Druhým důchodovým ukazatelem ovlivňující výši důchodu bude získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Uvedené dva parametry ovlivňovaly částku důchodu i v minulosti.
Přepočet na současnou hodnotu
Všechny rozhodné důchodové příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Koeficienty pro jednotlivé roky (1986 až 2025) budou při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 vyšší, než je tomu při přepočtu při výpočtu starobního důchodu v roce 2025. Každé příjmové období má stejnou váhu, žádný rok není nějak zvýhodněn či znevýhodněn.
Důchod ovlivňují pouze aktivní příjmy
Osobní vyměřovací základ ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, to je jeden ze základních důchodových principů. Např. z pasivních příjmů z kapitálového majetku nebo z nájmu se sociální pojištění neplatí, bez ohledu na výši těchto příjmů, takže tyto příjmy vůbec neovlivňují konečnou částku starobního důchodu.
Souběh předčasného důchodu a příjmu ze zaměstnání
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, pokud chtějí stále pobírat svůj měsíční důchod. V praxi tedy nejčastěji pracují předčasní důchodci na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění.
Limity pro neplacení pojistného u DPP
Např. v roce 2025 se neplatí sociální pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11499 Kč a méně, v roce 2026 se nebude platit sociální pojištění z dohody o provedení práce, jestliže bude hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně. Pobírat současně předčasný důchod a odměnu z dohody o provedení práce do limitu je možné.
Začít pracovat na pracovní smlouvu je možné, ale…
I předčasní důchodci mohou samozřejmě začít pracovat na pracovní smlouvu. V takovém případě jim však za dobu výkonu takového zaměstnání nenáleží výplata předčasného důchodu. Nelze současně pobírat předčasný důchod a mzdu ze zaměstnání. Z práce na klasickou pracovní smlouvu se totiž vždy odvádí sociální pojištění, i při práci na zkrácený úvazek. Když tedy odejdete do předčasného důchodu a začnete pracovat na klasickou pracovní smlouvu, potom nebudete moci pobírat předčasný důchod na účet.
Dosažení řádného důchodového věku přináší pracovní výhody
Pokud odejdete do předčasného důchodu, tak příjmové limity pro Vás budou platit do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile byste jako předčasný důchodce dosáhl řádného důchodového věku, tak byste již mohl mít libovolný příjem a mohl pracovat i na pracovní smlouvu a současně byste tak mohl dostávat na účet starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Pracující řádní starobní důchodci mají navíc dle aktuálně platné legislativy nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy.