Poradna: Dostanu výchovné k důchodu i v příštím roce?
Martina: Když odejdu do předčasného důchodu na podzim příštího roku, tak dostanu výchovné na tři děti? A jak vysoké výchovné na děti příští rok bude?
Výchovné na děti náleží zpravidla matkám dětí. Pro nárok na výchovné se netestují příjmové ani majetkové poměry. Částka výchovného k důchodu je stejně vysoká bez ohledu na skutečný průběh pojištění. Nízké příjmy nebo vysoký počet odpracovaných let nehrají při výpočtu výchovného na děti roli. Při stanovení výchovného nerozhoduje, zdali děti pracují a jak případně vysoké příjmy mají a jak vysoké daňové platby platí.
Výchovné 2025 versus výchovné 2026
S výchovným na děti počítá i výpočtová formule starobního důchodu v příštím roce. Částka výchovného na děti bude činit 500 Kč na každé dítě. V roce 2025 činilo výchovné 503 Kč na každé dítě. Zjednodušeně můžeme říci, že výchovné na děti zůstalo stejně vysoké. Když odejdete do předčasného důchodu v příštím roce, tak obdržíte souhrnné výchovné k důchodu ve výši 1500 Kč. Na výchovné k důchodu nemá vliv, zdali se odejde do řádného starobního důchodu nebo do předčasného důchodu.
Výchovné k důchodu se neredukuje
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra je vždy stejně vysoká a procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V roce 2026 bude činit základní výměra důchodu 4900 Kč. Základní výměra důchodu je stejně vysoká při odchodu do předčasného důchodu i při odchodu do řádného starobního důchodu. Procentní výměra starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění v celých ukončených letech. Z rozhodných příjmů se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Osobní vyměřovací základ se však při samotném výpočtu starobního důchodu redukuje. Výchovné k důchodu se nijak neredukuje a je vždy stejně vysoké.
Předčasný důchod výchovnému nevadí
Vzhledem k tomu, že se výchovné k důchodu při samotném výpočtu starobního důchodu nikterak nesnižuje a nekrátí a je stejně vysoké při odchodu do řádného důchodu jako při odchodu do předčasného důchodu a na stejně vysoké výchovné mají nárok žadatelé o důchod s nízkými příjmy i žadatelé s vysokými příjmy, tak výchovné k důchodu pomáhá snižovat rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem, zvláště při uplatnění výchovného na tři děti.
Praktické výpočty
Paní XY odejde v roce 2026 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, při výpočtu předčasného důchodu se tak provede krácení za 12 intervalů předčasnosti. Osobní vyměřovací základ má paní XY ve výši 40000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Měsíční předčasný důchod paní XY bude 18885 Kč (včetně výchovného). Částka výchovného tak tvoří 7,9 % celkové částky předčasného důchodu.
Paní AB odejde v roce 2026 do řádného starobního důchodu, přičemž získala dobu pojištění v rozsahu 47 let a osobní vyměřovací základ má ve výši 60000 Kč. I paní AB má nárok na výchovné k důchodu na tři děti. Paní AB bude přiznán měsíční řádný starobní důchod ve výši 28414 Kč (včetně výchovného). Částka výchovného tak tvoří 5,3 % celkové částky řádného starobního důchodu.