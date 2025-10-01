Poradna: Částečná úhrada daně z nemovitých věcí družstvu
Daniel: V březnu jsem si koupil menší družstevní byt. Následně jsem splnil veškeré podmínky družstva a požádal si o převod do osobního vlastnictví, podepsal jsem s družstvem smlouvu a na katastru nemovitostí došlo k přepisu koncem července. Nyní jsem obdržel od družstva email k úhradě daně z nemovitých věcí. Jedná se o poměrně nízkou částku, přesto bych chtěl vědět, proč tomu tak je.
Daň z nemovitých věcí se platí každoročně. Zpravidla jednorázově do konce května. Daň z nemovitých věcí platí vždy vlastník nemovitosti k prvnímu lednu příslušného roku. Pro rok 2025 tedy předpokládám zaplatilo v plném rozsahu daň z nemovitých věcí předmětné družstvo. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku došlo k přepisu na katastru, tak družstvo po Vás požaduje částečnou úhradu této daně zpět. Předpokládám, že tento postup byl i smluvně upraven v předmětné smlouvě s družstvem.
Nízká částka
Pro účely výpočtu této poměrné daně z nemovitých věcí byly předpokládám rozhodující právní účinky vkladu, které jsou uvedeny na „Vyrozumění od KÚ“, které jste obdržel poštou nebo datovou schránkou. Daň z nemovitých věcí u menších bytů není vysoká, zpravidla se pohybuje v jednotkách stokorun, záleží samozřejmě na lokalitě. Částka k úhradě tedy nebude vysoká a vzhledem k celkovým finančním nákladům spojených s pořízením družstevního bytu a následným převodem bytu do osobního vlastnictví je v podstatě zanedbatelná.
Družstevní byty nelze vždy převést
Na doplnění uvádím, že rozhodně není pravidlem, že všechny družstevní byty lze převést do osobního vlastnictví. Vždy záleží na stanovách družstva. Z tohoto pohledu je pro Vás dobře, že jste mohl menší byt převést do osobního vlastnictví a vše proběhlo hladce a rychle.
Rozdílná daňová povinnost
Vliv na výši daně z nemovitých věcí má nejenom rozloha bytu, ale i kde se byt nachází. V jednotlivých městech v ČR jsou různé koeficienty a celková daň z nemovitých věcí se u stejně velikých bytů napříč republikou liší.
Daňové přiznání pro rok 2026
V dotazu uvádíte, že aktuálně jste již veden v katastru nemovitosti jako majitel předmětné nemovitosti, to mimo jiné znamená, že v lednu 2026 budete muset podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a pro rok 2026 budete již daň z nemovitých věcí platit v plném rozsahu přímo Vy. Daň z nemovitých věcí pro rok 2026 bude následně nutné uhradit do konce května, jestliže bude Vaše souhrnná roční daňová povinnost nižší než 5000 Kč (což je u malých bytů v naprosté většině případů), tak uhradíte daň jednorázově.