Poradna: Jaký mohu očekávat důchod při minimální mzdě?

Vanda: Příští rok půjdu do normálního důchodu. Chtěla jsem odejít do předčasného důchodu, ale měla jsem vždy nízké příjmy, tak jsem z finančních důvodů nemohla. S jakou částkou důchodu mohu příští rok počítat, když jsem často pracovala za minimální mzdu? Budu mít vyšší důchod, než je minimální důchod?

Měsíční částka starobního důchodu bude i v roce 2026 záviset na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Vzhledem k tomu, že tyto dva údaje v dotazu neuvádíte, tak Vám nemohu říci, jak vysoký starobní důchod Vám bude přiznán. Nicméně se Vám v odpovědi zkusím uvést podobné příklady.

Průměrná důchodová mzda

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrnou hrubou měsíční mzdou za odpracované roky, tzv. průměrnou důchodovou mzdou. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Nehodnotí se pouze odpracované roky

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky nebo roky výkonu samostatné výdělečné činnosti, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění při splnění zákonných podmínek patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, péče o dítě do 4 let věku. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu důležitou roli.

Minimální důchod v roce 2026

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 bude činit 4900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a v roce 2026 nemůže být nižší než 4900 Kč, takže minimální důchod bude činit 9800 Kč. Pokud máte malé nebo případné žádné mezery v pojištění a dlouhodobě jste pracovala, tak budete mít měsíční starobní důchod vyšší, i když jste velmi často pracovala za minimální mzdu.

Praktické výpočty

V tabulce níže si pro názornost vypočteme řádný starobní důchod při získání podprůměrné doby pojištění v rozsahu 39 let u různých osobních vyměřovacích základů. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být řádný starobní důchod vůbec přiznán. Žadatelé o starobní důchod, kteří mají malé mezery v pojištění a mají dobu pojištění alespoň 44 let, tak mají starobní důchod pochopitelně vyšší. Úmyslně tedy počítáme s podprůměrnou dobou pojištění, abyste viděla, že i při nižších příjmech a nižší době pojištění je řádný starobní důchod vyšší než 14000 Kč.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Řádný starobní důchod
18000 Kč 39 let 15290 Kč
20000 Kč 39 let 16445 Kč
22000 Kč 39 let 17406 Kč
24000 Kč 39 let 17710 Kč
26000 Kč 39 let 18013 Kč

Závěrem

Jestliže jste získala vyšší dobu pojištění než 39 let, potom budete mít vyšší řádný starobní důchod, než je vypočteno v tabulce. Rovněž Váš osobní vyměřovací základ může být vyšší než 26000 Kč, i když jste často pracovala za minimální mzdu, vždyť při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy za dlouhé období (1986 až 2025), tato skutečnost by rovněž měla pozitivní vliv na výši Vašeho řádného starobního důchodu.

Petr Gola

