Poradna: Předčasný důchod v roce 2026 bez krácení
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 1798×
Karel: Příští rok mám v plánu odchod do předčasného důchodu. Nikdy jsem nebyl na úřadu práce. Za celý život jsem pracoval pouze pro tři zaměstnavatele. Vždy jsem tedy pracoval dlouhodobě na normální smlouvu a vždy platil ze mzdy všechny daně. Bude se i mě týkat výhodnější výpočet předčasného důchodu bez krácení příští rok, když jsem nebyl na úřadu práce?
Hned v úvodu je nutno zdůraznit, že i když jste nikdy nebyl na úřadu práce, tak při odchodu do předčasného důchodu musíte počítat s krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, druhou zákonnou podmínkou je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let nelze do předčasného důchodu odejít, vzhledem k tomu, že jste však vždy pracoval, tak byste měl tuto podmínky bez problémů splnit.
Poloviční krácení nebude pro každého
Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Nárok na poloviční krácení mají u předčasného důchodu žadatelé o předčasný důchod, kteří získali vysokou dobu pojištění v rozsahu 45 let. Do doby pojištění nutné pro nižší krácení u předčasného důchodu se však nezapočítávají některá náhradní doby pojištění, např. studium.
Nižší krácení či nikoliv
Pokud získáte při odchodu do předčasného důchodu dobu pojištění v rozsahu 45 let, potom budete mít krácení 0,75 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Jestliže takto vysokou dobu pojištění nesplníte, tak byste při odchodu do předčasného důchodu měl stejné krácení jako většina žadatelů o předčasný důchod.
Každý interval předčasnosti hraje roli
Při výpočtu předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že každý započatý interval předčasnosti znamená vyšší krácení. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu tedy není jedno, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě by se provedlo krácení za 12 × započatých intervalů předčasnosti, ve druhém případě by se provedlo již krácení za 13 × započatých intervalů předčasnosti.
Co přináší odchod do předčasného důchodu?
V případě, že se rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak budete mít měsíční důchod trvale krácený a až do dosažení řádného důchodového věku nebudete moci mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění a do dosažení řádného důchodového věku budete mít nárok na valorizaci pouze základní výměry starobního důchodu. Všechny tyto aspekty je nutné do Vašeho rozhodování zohlednit. Samozřejmě si musíte rovněž zjistit, zdali splníte podmínku 45 let pojištění a budete mít nárok na poloviční krácení či nikoliv.
Závěrem
Přestože jste pracoval celý život a ze mzdy platil všechny přímé daně (daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění), tak to neznamená, že budete moci odejít do předčasného důchodu příští rok bez krácení. A to ani za předpokladu, že jste nikdy nebyl v evidenci na úřadu práce. Možná však máte nárok na poloviční krácení, tuto skutečnost Vám doporučuji si co nejdříve zjistit, jak jsem Vám popsal výše. Konečné rozhodnutí o termínu odchodu do důchodu to pochopitelně může významně ovlivnit.