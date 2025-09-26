Poradna: Maminka pracovala na Slovensku. Kdo jí bude vyplácet důchod a jak bude vysoký?
Monika: Máme s manželem náročnou práci, a proto jsme rádi, že nám s dětmi bude pomáhat maminka, která se za námi přistěhuje ze Slovenska. Koncem roku půjde maminka do důchodu. Jak to bude mít s důchodem, když bude žít v Česku a pracovala a žila pořád na Slovensku?
Vzhledem k tomu, že žila a pracovala Vaše maminka vždy na Slovensku, tak jí bude vypočten starobní důchod dle pravidel a legislativy platné na Slovensku. Výše důchodu Vaší maminky bude záviset na celém průběhu pojištění, tj. na výši rozhodných příjmů na Slovensku a získané době pojištění na Slovensku. Samotná konstrukce výpočtu důchodu na Slovensku je odlišná od výpočtu důchodu v Česku.
Kde bude Vaše maminka žít?
Vliv na samotnou výplatu důchodu bude samozřejmě mít skutečnost, zdali Vaše maminka bude s Vámi žít trvale nebo bude stále žít na Slovensku a za Vámi bude do Čech pravidelně jezdit, třeba na týden, na dva týdne, prostě dle potřeby. Pokud bude za Vámi pouze jezdit, ale stále bude žít na Slovensku, tak bude vše naprosto bez problémů. Důchod bude klasicky dostávat na svůj tuzemský účet a jak bude trávit svůj čas, to bude pouze na ní. Pokud však bude pořád žít v Česku, tak si bude muset nechat posílat slovenský důchod do Česka.
Život v Česku s důchodem ze Slovenska
Čeští starobní důchodci mohou žít na Slovensku a Vaše maminka může pobírat důchod ze Slovenska a žít v Česku. Důchod bude Vaší mamince vyplácet Sociálna poisťovňa. Přestože bude Vaše maminka žít s trvale Vámi v Česku, tak veškeré důchodové záležitosti se budou řídit slovenskou legislativou a předpisy. Výše důchodu totiž bude zcela záviset na průběhu pojištění na Slovensku.
Průměrný starobní důchod ze Slovenska
Měsíční částka starobního důchodu Vaší maminky bude pochopitelně záviset na jejím průběhu pojištění na Slovensku, který neznám. Výpočet bude proveden dle slovenské legislativy. Vzhledem k výše uvedenému Vám nejsem schopen říci, s jakým starobním důchodem může Vaše maminka počítat. Na doplnění však uvádím, že dle statistických údajů publikovaných Sociálnou poisťovňou činil průměrný starobní důchod na Slovensku v červenci letošního roku 702 euro měsíčně.
Závěrem
Vaše maminka bude moci s Vámi žít trvale v Česku a pobírat důchod ze Slovenska. I když bude Vaše maminka bydlet v Česku, tak bude dostávat důchod ze Slovenska, přičemž měsíční částka slovenského důchodu bude záviset na jejím průběhu pojištění na Slovensku. Velkou výhodou je, že Česko má se Slovenskem speciální režim z důvodu zavřené dohody a pověřené instituce spolu velmi úzce spolupracují a vyměňují si údaje elektronicky, takže zasílání důchodu z jednoho státu do druhého je jednodušší a méně administrativně náročné, než je tomu u jiných zemí.