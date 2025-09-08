Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jak se liší výše důchodů v ČR?

štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 93×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Vzhledem k tomu, že je při výpočtu starobního důchodu v Česku významným způsobem zastoupen prvek solidarity, tak se částky starobních důchodů liší významně méně než mzdy v národní ekonomice. Podívejme se, jak moc se liší částky starobních důchodů?

Česká správa sociálního zabezpečení každoročně vydává důchodovou statistickou ročenku, ve které jsou uvedeny zajímavé údaje. Ve statistické ročence za rok 2024 je mimo jiné publikováno i rozdělení starobních důchodů do jednotlivých decilů, jak je vidět z tabulky níže.

Související

Důchodový decil k 31. 12. 2024 Výše starobního důchodu
První decil 15584 Kč
Druhý decil 17421 Kč
Třetí decil 18617 Kč
Čtvrtý decil 19625 Kč
Pátý decil 20584 Kč
Šestý decil 21537 Kč
Sedmý decil 22568 Kč
Osmý decil 23763 Kč
Devátý decil 25654 Kč

Z tabulky názorně vidíme, že důchod nižší než 15584 Kč pobíralo ke konce roku 2024 deset procent starobních důchodců a starobní důchod vyšší než 25654 Kč pobíralo rovněž pouze deset procent starobních důchodců. Z toho vyplývá, že 80 % všech starobních důchodů se pohybovalo právě v tomto intervalu. Měsíční důchod nad 35 tisíc korun je již velmi vysoký a na účet ho dostává málo důchodců. K 31. 12. 2024 pobíralo starobní důchod nad 35 tisíc korun pouze 18386 důchodců.

Základní a procentní výměra důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Vlastní průběh pojištění, tj. získaná doba pojištění a částky zaplaceného sociálního pojištění před odchodem do starobního důchodu, ovlivňuje pouze procentní výměru důchodu.

Důchodové rozdíly jsou tak poměrně malé

Oproti mzdám v národní ekonomice jsou rozdíly u důchodů významně nižší. Důvodů je hned několik. Např. základní výměra důchodu je u všech starobních důchodů stejně vysoká, bez ohledu na vlastní průběh pojištění. V roce 2024 činila základní výměra důchodu 2400 Kč, v roce 2025 činí základní výměra důchodu 2660 Kč. Základní výměra je stejně vysoká u všech státních důchodů.

Redukce průměrné důchodové mzdy

Dalším důvodem, proč jsou rozdíly ve výši důchodu nižší než u mezd je redukce osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky. Ve druhé redukční hranici se započítává osobní vyměřovací základ již jen z 26 %. Náhradový poměr při výpočtu starobního důchodu s rostoucí mzdou klesá a rozdíly ve výši důchodu nejsou tak velké.

Vývoj mediánu důchodu v letech

Medián důchodu k 31. 12. 2024 činil 20584 Kč, polovina starobních důchodců měla tedy svůj starobní důchod vyšší než 20584 Kč a polovina starobních důchodců měla svůj starobní důchod vyšší. Ve druhé tabulce máme uveden medián důchodu v letech 2020 až 2024, vždy ke konci roku.

Rok Medián důchodu
2024 20584 Kč
2023 20144 Kč
2022 17920 Kč
2021 15299 Kč
2020 14362 Kč

Petr Gola

