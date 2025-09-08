Jak se liší výše důchodů v ČR?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 93×
Vzhledem k tomu, že je při výpočtu starobního důchodu v Česku významným způsobem zastoupen prvek solidarity, tak se částky starobních důchodů liší významně méně než mzdy v národní ekonomice. Podívejme se, jak moc se liší částky starobních důchodů?
Česká správa sociálního zabezpečení každoročně vydává důchodovou statistickou ročenku, ve které jsou uvedeny zajímavé údaje. Ve statistické ročence za rok 2024 je mimo jiné publikováno i rozdělení starobních důchodů do jednotlivých decilů, jak je vidět z tabulky níže.
Související
|Důchodový decil k 31. 12. 2024
|Výše starobního důchodu
|První decil
|15584 Kč
|Druhý decil
|17421 Kč
|Třetí decil
|18617 Kč
|Čtvrtý decil
|19625 Kč
|Pátý decil
|20584 Kč
|Šestý decil
|21537 Kč
|Sedmý decil
|22568 Kč
|Osmý decil
|23763 Kč
|Devátý decil
|25654 Kč
Z tabulky názorně vidíme, že důchod nižší než 15584 Kč pobíralo ke konce roku 2024 deset procent starobních důchodců a starobní důchod vyšší než 25654 Kč pobíralo rovněž pouze deset procent starobních důchodců. Z toho vyplývá, že 80 % všech starobních důchodů se pohybovalo právě v tomto intervalu. Měsíční důchod nad 35 tisíc korun je již velmi vysoký a na účet ho dostává málo důchodců. K 31. 12. 2024 pobíralo starobní důchod nad 35 tisíc korun pouze 18386 důchodců.
Základní a procentní výměra důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Vlastní průběh pojištění, tj. získaná doba pojištění a částky zaplaceného sociálního pojištění před odchodem do starobního důchodu, ovlivňuje pouze procentní výměru důchodu.
Důchodové rozdíly jsou tak poměrně malé
Oproti mzdám v národní ekonomice jsou rozdíly u důchodů významně nižší. Důvodů je hned několik. Např. základní výměra důchodu je u všech starobních důchodů stejně vysoká, bez ohledu na vlastní průběh pojištění. V roce 2024 činila základní výměra důchodu 2400 Kč, v roce 2025 činí základní výměra důchodu 2660 Kč. Základní výměra je stejně vysoká u všech státních důchodů.
Redukce průměrné důchodové mzdy
Dalším důvodem, proč jsou rozdíly ve výši důchodu nižší než u mezd je redukce osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky. Ve druhé redukční hranici se započítává osobní vyměřovací základ již jen z 26 %. Náhradový poměr při výpočtu starobního důchodu s rostoucí mzdou klesá a rozdíly ve výši důchodu nejsou tak velké.
Vývoj mediánu důchodu v letech
Medián důchodu k 31. 12. 2024 činil 20584 Kč, polovina starobních důchodců měla tedy svůj starobní důchod vyšší než 20584 Kč a polovina starobních důchodců měla svůj starobní důchod vyšší. Ve druhé tabulce máme uveden medián důchodu v letech 2020 až 2024, vždy ke konci roku.
|Rok
|Medián důchodu
|2024
|20584 Kč
|2023
|20144 Kč
|2022
|17920 Kč
|2021
|15299 Kč
|2020
|14362 Kč
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy 2025
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2025
TIP: Kalkulačka starobního důchodu 2025