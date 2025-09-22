Poradna: Předdůchodce s podporou v nezaměstnanosti
Marek: Odešel jsem do předdůchodu a pracuji na zkrácený úvazek. Práci na plný úvazek bych již nezvládl. Nyní jsem dostal výpověď. Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, když pobírám předdůchod? Do důchodu mám cca dva a půl roku.
V předdůchodu pobíráte vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Čerpáte tedy vlastní peníze. Vzhledem k tomu, že nepobíráte starobní důchod, tak můžete mít libovolný vlastní příjem a při splnění zákonných podmínek můžete pobírat i podporu v nezaměstnanosti.
Související
Potřebná doba pojištění
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, jestliže je získána doba pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Účast na pojištění přitom zakládá i práce na zkrácený úvazek. Ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění. Jestliže splňujete podmínku pojištění, tak budete mít na podporu v nezaměstnanosti nárok.
Jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti?
Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti činí u lidí starších 55 let 11 měsíců. V roce 2026 budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců lidé starší 57 let. Během nároku na podporu v nezaměstnanosti tak budete pobírat podporu v nezaměstnanosti i předdůchod.
Odchod do řádného starobního důchodu
Spoření v doplňkovém penzijním spoření je oblíbené, jedním z důvodů je i možnost čerpání předdůchodu. V praxi volí předdůchod zejména občané, kteří z různých důvodů nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a přitom se chtějí vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu. Finanční rozdíl mezi řádným starobním důchodem a případným předčasným starobním důchodem mají samozřejmě vyšší lidé s nadprůměrnými příjmy.
Vyčerpání naspořených peněz
Při čerpání peněz z doplňkového penzijního spoření v předdůchodovém věku je však nutné počítat s tím, že se úspory vyčerpají ještě před samotným odchodem do důchodu a odchodem do starobního důchodu poměrně výrazně klesá životní úroveň, zejména lidem s vyššími příjmy, kteří si během života sami vytvářeli vlastní finanční polštář na penzi.
Předdůchod nebrání odchodu do předčasného důchodu
V praxi je často primárním cílem odchodu do předdůchodu vyhnutí se trvale krácenému předčasnému důchodu. Případný souběh předdůchodu a předčasného důchodu je však rovněž možný. Předdůchod totiž nevyplácí stát. Předčasní důchodci však nemohou dostávat na účet podporu v nezaměstnanosti.