Poradna: Kolik mě bude stát roční předčasný důchod?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 3613×
Ludvík: Původně jsem chtěl pracovat až do normálního důchodového věku, ale asi to změním. Když odejdu v listopadu do předčasného důchodu o jeden rok dříve, kolik finančně ztratím?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Dle formulace dotazu již můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv, protože splňujete věkovou podmínku a předpokládám, že i minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let. Pokud byste nesplňoval podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 40 let, tak budete muset odejít až do řádného starobního důchodu, u kterého stačí splnit podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Nároky na přiznání řádného starobního důchodu jsou tak méně přísné, než je tomu u předčasného důchodu.
Krácení za každých 90 dní předčasnosti
Předčasný důchod je nižší oproti případnému řádnému starobnímu důchodu ze dvou důvodů – získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku a kvůli krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Termín odchodu do předčasného důchodu hraje velkou roli.
Rok versus 360 dní
V případě, že budete skutečně odcházet do předčasného důchodu, tak si pohlídejte datum odchodu do předčasného důchodu. Když byste odešel do předčasného důchodu přesně o rok dříve před dosažením řádného důchodového věku, potom by se provedlo krácení za 5 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Jestliže však odejdete do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní, tak se provede krácení za 4 × započatých 90 kalendářních dní. Krácení u předčasného důchodu přitom činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Co ovlivňuje částku předčasného důchodu?
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám, takže Vám nejsem schopen říci, o kolik si skutečně odchodem do předčasného důchodu pohoršíte. Výši předčasného důchodu ovlivňuje průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky, získaná doba pojištění a právě krácení za předčasnost. Obecně platí, že čím vyšší příjmy, tím pochopitelně vyšší finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem. Abyste měl alespoň orientační představu, tak Vám uvedu praktický příklad
Praktický příklad
Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 50000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a odejde v roce 2025 do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní. Panu XY je tak přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 21557 Kč.
Pan TY má průměrnou mzdu za odpracované roky rovněž ve výši 50000 Kč, ale odešel v roce 2025 do řádného starobního důchodu. Z důvodu práce až do dosažení řádného důchodového věku získal dobu pojištění v rozsahu 45 let, tedy o rok více než pan XY. Panu TY je přiznán měsíční řádný starobní důchod ve výši 23668 Kč.
Pan XY má tedy měsíční starobní důchod nižší o 2111 Kč než pan TY. U nižších příjmů by byl tento finanční rozdíl nižší a u vyšších příjmů by byl ještě vyšší.
Závěrem
Při volbě předčasného důchodu o rok dříve získáte i nižší dobu pojištění, proto může být rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem vyšší, než očekáváte. Pokud do předčasného důchodu odejdete, tak si pohlídejte datum, abyste kvůli několika dnům navíc neměl zbytečně vyšší krácení.