Poradna: Častá evidence na úřadu práce a důchod
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 95×
Ludmila: Příští rok budu mít věk pro předčasný důchod. Ráda bych do předčasného důchodu odešla, ale mám strach z nízkého důchodu. V posledních patnácti letech jsem v žádné práci dlouho nevydržela a než jsem si našla novou práci, tak jsem vždy byla na úřadu práce. Jak moc mi sníží důchod období, kdy jsem byla v evidenci na úřadu práce?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale pouze za podmínky získání minimální doby pojištění. Bez získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let nemůže být předčasný důchod přiznán.
Související
Mírnější podmínky u řádného důchodu
Pokud nebudete splňovat podmínku minimální doby pojištění, potom nebudete moci využít možnosti odchodu do předčasného důchodu. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu jsou tedy významně méně přísné, než jsou podmínky pro přiznání předčasného důchodu.
Evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění
Do doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu i do doby pojištění ovlivňující samotnou částku starobního důchodu (řádného i předčasného) se započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří v zákonném rozsahu i evidence na úřadu práce.
Hodnocení evidence na úřadu práce
Jako náhradní doba pojištění se evidence na úřadu práce započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž do 55 let maximálně v rozsahu jednoho roku. Dlouhodobá evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, má tedy negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu.
Mezery v pojištění jsou problém
Každý ukončený rok pojištění významně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Mezera v pojištění má za následek, že se nezvyšuje doba pojištění a ještě dochází k "rozmělnění" osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy, tzv. osobního vyměřovacího základu). Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tj. zejména období, kdy a jak dlouho jste vždy byla v evidenci na úřadu práce, tak Vám nejsem schopen říci, zdali budete splňovat potřebnou podmínku minimální doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu. Krátkodobé nezaměstnanosti s nárokem na podporu v nezaměstnanosti mají velmi malý negativní vliv na výši důchodu. Záleží kdy a jak dlouho jste byla v evidenci na úřadu práce. Bez získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let nebudete moci do předčasného důchodu odejít.
Obecně však platí, že předčasný důchod je poměrně výrazně nižší než řádný starobní důchod, a to z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 dní předčasnosti. Termín odchodu do předčasného důchodu hraje při jeho výpočtu velkou roli.
Před rozhodnutím, zdali odejdete do předčasného důchodu a případně kdy, Vám doporučuji si provést orientační výpočty předčasného důchodu a řádného důchodu, abyste měla podklady pro rozhodnutí a věděla, jak na tom v důchodu finančně budete.