Poradna: Zvýhodněný výpočet vdovského důchodu
Radka: S manželem jsme vychovali tři děti. Oba jsme měli mírně nadprůměrné příjmy a přitom mám vdovský důchod pobírat pouze jeden rok a ve výpočtu mi nijak nebyla zohledněna péče o tři děti. Nedostala jsem ani výchovné k důchodu. Můžete mi to vysvětlit.
Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění náleží při splnění zákonných podmínek výplata vdovského důchodu pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží výplata vdovského důchodu pouze, když vdova:
- pečuje o nezaopatřené dítě
- pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni dva, tři nebo čtyři závislosti
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni dva, tři nebo čtyři závislosti
- je invalidní ve třetím stupni
- dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo vlastního důchodového věku, je-li vlastní důchodový věk nižší.
Jestliže nebudete po jednom roce splňovat žádnou z výše uvedených podmínek, tak Vám skutečně po uplynutí jednoho roku nárok na výplatu vdovského důchodu zanikne.
Částka vdovského důchodu
Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je ve všech případech stejně vysoká a v roce 2025 činí 4660 Kč měsíčně. Procentní výměra vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela. Vlastní průběh pojištění vdovy nemá na částku vdovského důchodu vliv. I když máte tedy nadprůměrné příjmy a odvádíte ze své hrubé mzdy vysoké sociální pojištění, tak tato skutečnost měsíční částku vdovského důchodu nezvyšuje. Nadprůměrný příjem však bude pozitivně ovlivňovat výpočet Vašeho vlastního starobního důchodu.
Výchova dětí nehraje roli
Rovněž výchova dětí nikterak nevstupuje do výpočtu vdovského důchodu. Ke vdovskému důchodu nenáleží ani výchovné k důchodu, které se Vám zohlední až při výpočtu Vašeho starobního důchodu. Samozřejmě se však vždy bude postupovat s platnou legislativou v době, kdy Vy budete odcházet do starobního důchodu. Důchodová legislativa doznala v posledních letech řady změn a další změny se dají očekávat, proto je nutné sledovat aktuální legislativní vývoj. I když jste tedy s manželem vychovali tři děti, tak nebudete mít z tohoto titulu vyšší vdovský důchod než vdovy, které vychovaly třeba jedno dítě.
Praktický příklad
Paní XY zemřel manžel, který měl celý život nadprůměrné příjmy. Paní XY neměla s manželem žádné dítě. Paní XY je aktuálně nezaměstnaná a v minulosti měla nízké příjmy. Paní XY bude přiznán nadprůměrný vdovský důchod, protože měl její zemřelý manžel vysoké příjmy.
Paní AB měla vždy nadprůměrné příjmy a vychovala s manželem tři děti. Zemřelý manžel však měl vždy podprůměrné příjmy. Paní AB bude mít nižší vdovský důchod než paní XY, i když měla vždy výrazně vyšší příjmy a vychovala tři děti. Částka vdovského důchodu totiž závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela.
Obnova vdovského důchodu
Pokud nesplníte některou z výše uvedených podmínek po uplynutí jednoho roku, tak nebudete již vdovský důchod dostávat. Jestliže však některou z výše uvedených podmínek splníte v pětileté obnovovací lhůtě, jak vyplývá z odstavce 4 paragrafu 50 zákona o důchodovém pojištění, tak se Vám výplata vdovského důchodu obnoví.