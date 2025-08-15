Poradna: Vdova pečující o rodiče a odchod do předčasného důchodu
Olga: Po zemřelém manželovi pobírám vdovský důchod a přitom pečuji o jeho maminku, která se mnou žije v rodinném domě, kde s námi bydlel i manžel. Péče o maminku je náročná. Když to kombinuji se svojí prací, tak je toho na mě už moc. Za rok budu moci jít do předčasného důchodu, tak o tom silně uvažuji. Co mám dělat?
Péče o maminku Vašeho zemřelého manžela musí být velmi náročná. Skloubit péči se zaměstnáním mimořádně náročné. Odchod do předčasného důchodu může být v takovém případě řešením. Je však nutné počítat s tím, že při nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod současně se pobírá v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu. Souhrnná částka státního důchodu by se Vám v případě odchodu do předčasného důchodu zvýšila pravděpodobně méně, než očekáváte.
Příspěvek na péči
V dotazu nezmiňujete, zdali má maminka Vašeho zemřelého manžela vyřízen příspěvek na péči či nikoliv. Neuvádíte v jakém je zdravotním stavu, jaké úkony zvládne sama apod. Jestliže má maminka zdravotní problémy a není vyřízen příspěvek na péči, tak Vám rozhodně doporučuji si jej vyřídit. Z daného příspěvku, jehož částka závisí na přiznaném stupni závislosti, který se liší v závislosti na zdravotním stavu, se právě platí péče, kterou není schopen příjemce příspěvku na péči zvládnout sám.
Jak vysoký je příspěvek na péči?
Od 1. července 2024 činí měsíční částka příspěvku na péči: 3300 Kč měsíčně u závislosti v prvním stupni, 7400 Kč měsíčně u závislosti ve druhém stupni, 16100 Kč měsíčně u závislosti ve třetím stupni, 27000 Kč ve čtvrtém stupni závislosti (23000 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb). O příspěvek na péči se žádá na úřadu práce.
Omezení v předčasném důchodu
Když odejdete do předčasného důchodu, tak počítejte s krácení za předčasnost, které činí 1,5 % za každý interval předčasnosti (za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti), omezenou valorizací do dosažení řádného důchodového věku a omezenou možností přivýdělku do dosažení řádného důchodového věku.
Přivýdělek v předčasném důchodu není zcela zakázán
Stále je však možné mít v předčasném důchodu vlastní příjem. Předčasní důchodci si mohou do dosažení řádného důchodového věku přivydělat např. 11499 Kč na dohodu o provedení práce, což je nejčastější druh přivýdělku v předčasném důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku si mohou předčasní důchodci přivydělat již libovolně.
Termín odchodu do předčasného důchodu
Vzhledem k tomu, že se krácení u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné případný odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby nebylo krácení zbytečně nižší, tj. aby kvůli několika dnům nespadlo krácení do dalšího intervalu předčasnosti.
Řešení Vaší situace není jednoduché
Péče o maminku Vašeho zemřelého manžela je jistě vyčerpávající a skloubit ji s prací jistě velmi komplikované, pokud jste na péči úplně sama. Předčasný důchod bude pro Vás znamenat více času, ale i trvalé krácení a nižší souhrnný měsíční důchod, než byste očekávala, protože se uplatní pravidla pro souběh dvou důchodů. Pokud ještě Vaše maminka nepobírá příspěvek na péči, tak Vám doporučuji si o něj zažádat, vše samozřejmě závisí na zdravotním stavu maminky Vašeho manžela.