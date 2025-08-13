Poradna: Podnikání manželů při zaměstnání a daně
Jaromír: Uvažuji, že budu mít ke svému příjmu v zaměstnání ještě příjem z podnikání. Pomáhala by mi manželka, která je taky normálně zaměstnaná. Pro oba z nás by to byl vedlejší příjem. Zisk nebude velký, pouze přivýdělek. Jak to budeme mít s daněmi?
Oba s manželkou jste zaměstnanci. To je důležité, protože pro oba z Vás se bude jednat o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti se všemi daňovými důsledky. Samostatnou výdělečnou činnost budete předpokládám vykonávat Vy a Vaše manželka bude Vaší spolupracující osobou. I spolupracující osoba je samozřejmě OSVČ a musí si plnit své zákonné povinnosti.
Úprava dle zákona o dani z příjmu
Podmínky ohledně využití institutu spolupracující osoby jsou uvedeny v § 13 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění. V předmětném paragrafu je mimo jiné uvedeno, že na spolupracující manželku se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby:
- podíl příjmů a výdajů připadající na manželku nečinil více než 50 % a
- částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 540000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45000 Kč
Daňové přiznání a přehledy
Pokud budete oba s manželkou vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak budete muset vyplňovat daňové přiznání a přehledy. Ze zaměstnání budete klasicky odvádět zálohovou daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Do daňového přiznání budete uvádět všechny zdanitelné příjmy, tedy ze závislé činnosti (zaměstnání) i ze samostatné výdělečné činnosti, souhrnný daňový základ se bude skládat z dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti. Do přehledů budete uvádět pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.
Neplatí pro Vás minimální vyměřovací základy
Z důvodu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro Vás nebude platit minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění ani minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění. Sociální pojištění i zdravotní pojištění z dosaženého zisku ze samostatné výdělečné činnosti se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Pro výpočet sociálního pojištění je skutečným vyměřovacím základem 55 % daňového základu a pro výpočet zdravotního pojištění potom 50 % daňového základu. Pokud je hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí.
Úspora na sociálním pojištění
Za celý kalendářní rok 2025 se sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je roční hrubý zisk do 111736 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se však tento limit poměrně snižuje. Jestliže budete mít s manželkou poměrně nižší hrubý zisk, jak píšete, tak můžete díky spolupráci mít oba s manželkou hrubý zisk do limitu a vůbec sociální pojištění z podnikání neplatit. Pokud byste institut spolupráce nevyužil, potom byste třeba limit sám překročil a musel sociální pojištění z podnikání již platit. Spolupráce manželů při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je tedy při nižším zisku výhodná.
Praktický příklad
Pan XY bude s manželkou vykonávat od září 2025 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk bude mít pan XY za čtyři měsíce ve výši 60000 Kč. Na manželku převede pan XY hrubý zisk ve výši 28000 Kč, pan XY bude mít hrubý zisk 32000 Kč. Pan XY ani jeho manželka tak nebudou z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění, protože budou mít oba hrubý zisk nižší než 37240 Kč, což je poměrný limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po dobu čtyř měsíců během roku 2025.