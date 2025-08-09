Poradna: Zvýšení důchodu za pět let
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 154×
Libor: Přes patnáct let jsem podnikal. Nyní jsem zaměstnancem a do důchodu mi chybí pět let. Mám nějakou možnost, jak si ještě zvýšit důchod, když jsem platil buď minimální zálohy nebo o nějakou stokorunu vyšší?
Pro výpočet starobního důchodu se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986. Pokud budete odcházet do starobního důchodu v roce 2030, tak budou do výpočtu starobního důchodu vstupovat rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2029. Tedy za velmi dlouhé období.
Související
Každý rok hraje stejnou roli
Při samotném výpočtu starobního důchodu platí, že každý příjmový rok hraje stejnou roli, příjmy v předdůchodovém věku nejsou nikterak zvýhodněny. Vzhledem k tomu, že se hodnotí dlouhé příjmové období od roku 1986, tak několik příjmově lepších nebo horších let ovlivní částku starobního důchodu méně, než by se na první pohled mohlo zdát.
Minimální platby jsou problém
Správně uvažujete, že období, kdy jste jako OSVČ odváděl minimální sociální pojištění nebo pouze mírně vyšší bude mít pro Vás negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy za všechny odpracované roky). Platba minimálního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti totiž zdaleka neodpovídá ani minimální mzdě. Např. za rok 2023 činil minimální měsíční vyměřovací základ 10081 Kč, za rok 2022 potom částku 9728 Kč a za rok 2021 částku 8861 Kč. Patnáct let, kdy jste platil jako osoba samostatně výdělečně činná nízké částky na sociálním pojištění, Vám tak významně sníží celkový osobní vyměřovací základ, ze kterého se bude starobní důchod vypočítávat.
Rozhodovat budou i ostatní příjmy
Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu hodnotí příjmy již od roku 1986, tak bude celková částka Vašeho osobního vyměřovacího základu stále hodně záviset na platbách na sociálním pojištění v období před zahájením podnikání a aktuální hrubé mzdě v zaměstnání. Výpočet osobního vyměřovacího základu za pět let bude odlišný, než je tomu v současnosti, protože se budou měnit přepočítací koeficienty pro jednotlivé roky, pro základní orientaci si však můžete vypočítat hodnotu osobního vyměřovacího základu při výpočtu starobního důchodu v roce 2025.
TIP: Kalkulačka osobního vyměřovacího základu
Důležitost doby pojištění
Při výpočtu starobního důchodu hraje velmi důležitou roli i získaná doba pojištění. Pokud jste získal vysokou dobu pojištění a neměl žádné mezery v pojištění, tak to bude pro Vás pozitivní při výpočtu starobního důchodu. Každý rok pojištění zvyšuje důchod poměrně významně. Protože jste studoval ještě před rokem 2010, tak Vám do výpočtové formule starobního důchodu bude formou náhradní doby pojištění vstupovat i doba studia.
Předčasný důchod by byl nízký
Patnáct let plateb nízkého sociálního pojištění má samozřejmě negativní vliv na výpočet starobního důchodu. Odchod do trvale kráceného předčasného důchodu by tak pro Vás znamenal poměrně značný zásah do finančního hospodaření. Případný odchod do předčasného důchodu by bylo vhodné velmi pečlivě promyslet a propočítat. Z finančního hlediska je samozřejmě výhodnější odchod do řádného starobního důchodu, jak lze porovnat v kalkulačkách pro rok 2025 níže.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
Závěr
Nyní pět let před odchodem do důchodu je velmi složité si výrazněji zvýšit starobní důchod, protože samotný výpočet ovlivňuje celý průběh pojištění. Řádný starobní důchod však bude vyšší než případný předčasný důchod, a to poměrně výrazně. S ohledem na nižší platby na sociálním pojištění v podnikání je vhodné nyní maximalizovat vlastní spoření a investování na důchod, aby Váš vlastní finanční polštář byl co nejvyšší.