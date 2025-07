Poradna: Nízká mzda v předdůchodovém věku nebo podnikání

28. července 2025 štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 82×

Libuše: Bohužel v práci, kde jsem pracovala posledních 15 let a byla jsem spokojená, jsem obdržela výpověď. Mám možnost nastoupit do jiného zaměstnání, avšak za výrazně nižší mzdu nebo mohu začít s kamarádkou podnikat, ale mám obavy se pouštět do podnikání šest let před důchodem. Jaké by měly obě varianty důchodové dopady?