Poradna: Vždy jsem pracoval, často i pro dva zaměstnavatele současně, kdy půjdu do důchodu?

Roman: Ihned po vyučení jsem pracoval. Nikdy jsem nebyl na úřadu práce. V některých letech jsem pracoval i pro dva zaměstnavatele současně. Zajímalo by mě, kdy budu moci jít do důchodu, když jsem se narodil v lednu 1963?

Řádný důchodový věk mužů závisí výhradně na ročníku narození. I když jste nikdy nebyl na úřadu práce a pracoval jste v některých letech pro dva zaměstnavatele současně, tak tato skutečnost nemá žádný vliv na Váš důchodový věk. Váš řádný důchodový věk je stejný jako jiného žadatele, který byl poměrně často na úřadu práce a splňuje pouze minimální dobu pojištění.

Váš řádný důchodový věk

Muži narození v roce 1963 mají řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců. Řádný důchodový věk pro ročníky narození do roku 1973 je v příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Řádného důchodového věku dosáhnete v září 2027, konkrétní datum záleží na dnu Vašeho narození, který neuvádíte. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu již nyní odejít můžete kdykoliv.

Minimální doba pojištění

Pouhé dosažení řádného důchodového věku však nestačí pro přiznání starobního důchodu. Žadatelé o starobní důchod musí získat i minimální dobu pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného důchodu potom v rozsahu alespoň 40 let. Vzhledem k Vámi uváděnému průběhu pojištění však nebudete mít se získáním minimální doby pojištění problém a budete moci případně odejít i do předčasného důchodu.

Vysoká doba pojištění = vyšší důchod

Měsíční částka starobního důchodu nezávisí pouze na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Každý ukončený rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají. Vzhledem k tomu, že jste ihned po vyučení vždy pracoval, tak jste získal vysokou dobu pojištění, což bude mít pozitivní vliv na výši Vašeho starobního důchodu. Výdělečná činnost, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, se hodnotí do doby pojištění vždy plně, zatímco náhradní doby pojištění často z 80 %.

Dva příjmy mohou zvyšovat celkové rozhodné příjmy

Pokud jste v obdobích, kdy jste pracoval pro dva zaměstnavatele současně, odváděl z obou zaměstnání sociální pojištění, potom bude mít tato skutečnost pozitivní vliv na výši starobního důchodu.

Praktický příklad

Pan XY pracoval v roce 2024 pro dva zaměstnavatele současně, u jednoho měl hrubou mzdu 35000 Kč a u druhého měl hrubou mzdu 30000 Kč. Z obou hrubých mezd platil sociální pojištění. Pro důchodové účely je na tom pan XY stejně jako by pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele s hrubou mzdou 65000 Kč.

Závěrem

Do řádného starobního důchodu budete moci odejít v září 2027, odejít do předčasného důchodu však nyní již můžete. Pokud byste se rozhodl pro odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s nižším měsíčním důchodem z důvodu krácení za předčasnost, přičemž krácení je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Jako předčasný důchodce byste měl navíc až do dosažení řádného důchodového věku omezené možnosti přivýdělku a valorizovala by se Vám pouze základní výměra důchodu. Celkový rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je tak vyšší, než se na první pohled zdá.

Petr Gola