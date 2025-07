Poradna: Koupě bytu nebo pokračování v nájmu?

Jana: Po ukončení studia bydlím dva roky v nájmu. S bydlením jsem spokojena, je tu klid a práci mám v podstatě za rohem. Vadí mi, že nebydlím ve svém. Teď jsem dostala od rodičů vyšší částku. Uvažuji o pořízení malého bytu na hypotéku. Finančně by to však stále bylo složité. Navíc uvažuji, že se kvůli práci přestěhuji. Vyplatí se koupě vlastního bytu?

Bydlení v nájmu a placení nájmu má své výhody a nevýhody. Stejně tak bydlení ve vlastním bytě s nutností splácení hypotéky má své výhody a nevýhody. Neexistuje jednoznačná odpověď, která varianta je lepší. Vždy je nutné provést důkladné finanční kalkulace.

Finanční porovnání

V dotazu neuvádíte, kde aktuálně bydlíte, jak vysoký platíte nájem a kde byste byt kupovala a jaký finanční dopad pro Vás bude mít splácení hypotéky. To vše jsou velmi důležité informace, které ovlivňují řešení dané situace.

I nájemné bydlení může být finančně výhodné

V praxi platí někteří nájemci relativně nízké nájemné, pokud jsou s nimi majitelé spokojeni, protože mají jistotu pravidelného příjmu a přitom byt třeba zdědili, takže celé nízké nájemné je v podstatě „čistým ziskem“. Základem je vždy kvalitní finanční porovnání obou variant, a to i s ohledem na možné stěhování za prací a s výhledem do budoucna.

Nájemní bydlení = vyšší svoboda

Mladým lidem, kteří se ještě nechtějí dlouhodobě vázat, přináší nájemní bydlení poměrně vysokou „pracovní volnost“, kdy není problém se velmi rychle přestěhovat za jinou pracovní nabídkou do jiného kraje. Právě změna místa zaměstnání může mít významný vliv na celkové finanční porovnání. Cena nájmů v Praze nebo v Brně je výrazně odlišná od ceny nájmu např. v okresních městech. Nabídka na trhu s nájemním bydlením se aktuálně v jednotlivých městech poměrně výrazně liší.

Osobní vlastnictví je jistota

Jestliže Vám to finanční situace dovolí koupit si vlastní byt odpovídající Vaším představám za finančně dostupnou cenu, kdy měsíční splátka hypotéky Vás nebude dostávat pod nepřiměřený finanční tlak, potom je koupě vlastního bytu samozřejmě dobrým řešením Vaší životní situace. Pořízení vlastního bydlení je finančně zodpovědným krokem. Vždy by však mělo platit, že pořizovaná nemovitost odpovídá vlastním osobním finančním možnostem, a to i s ohledem na měsíční splátku úvěru.

Při finančních problémech je možné byt prodat

Vložení volných finančních prostředků do řešení vlastního bydlení je rozumným finančním rozhodnutím. Vlastní bydlení Vám bude přinášet tolik důležitý pocit jistoty a zázemí, budete zkrátka svým vlastním pánem. V případě finanční nutnosti je možné byt v osobním vlastnictví vždy prodat. Žádnou obchodní transakci však není vhodné dělat v časovém presu.

Finanční zhodnocení vlastní nemovitosti

Během let se může samozřejmě hodnota nemovitosti zvyšovat, nejvíce cenu nemovitostiovlivňuje lokalita a následně vybavení. U nájemního bydlení není, na rozdíl od vlastního bydlení, dlouhodobá jistota finančních nákladů. I když aktuálně máte třeba velmi výhodný nájem, tak v budoucnu tomu tak být nemusí, např. majitel bude potřebovat byt prodat nebo ho bude potřebovat k řešení vlastní bytové situace nebo někoho z rodiny.

Závěrem

Před samotným rozhodnutím Vám doporučuji si udělat nejenom důkladné finanční propočty, ale i vlastní osobní výhled a plánování do budoucna s ohledem na Vaše budoucí životní směřování.

Petr Gola