Poradna: Jak vysokou budu mít podporu po rodičovské dovolené?

Předpokládám, že ve Vašem případě nastala jedna z níže dvou uvedených variant: 1) Na mateřskou jste nastupovala ve 180denní ochranné lhůtě po skončení pracovní smlouvy. 2) Pracovní smlouva sjednaná na dobu určitou Vám skončila během mateřské nebo rodičovské dovolené.

V obou variantách jste tedy dostávala nejdříve mateřskou, jejíž výše závisela na příjmech v zaměstnání a následně jste dostávala rodičovský příspěvek. Aktuálně Vám však neběží žádná pracovní smlouva.

Splnění podmínky pro podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, jestliže je získána doba pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Dle § 41 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. totiž platí, že rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud není tato podmínka splnění předchozím zaměstnáním, tak ji lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnáním, kterou dle odstavce 3 předmětného paragrafu je i osobní péče o dítě ve věku do 4 let věku.

Nízká podpora v nezaměstnanosti

Pokud je potřebná doba pojištění získána pouze formou náhradní doby pojištění a nejsou k dispozici rozhodné příjmy, potom se podpora v nezaměstnanosti vypočítává dle § 51 zákona o zaměstnanosti, kde je uvedeno, že za první dva měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 0,15násobku, v dalších dvou měsících 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Podpůrčí doba v roce 2025

Občané mladší 50 let mají v letošním roce nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat až 11 měsíců. Od roku 2026 se věk posune, a sice z 50 let na 52 let a z 55 let na 57 let.

Praktický výpočet v roce 2025

Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí loňského roku činila 45107 Kč. To znamená, že podpora v nezaměstnanosti bez rozhodného příjmu a získání potřebné doby pojištění pouze formou náhradních dob pojištění činí v letošním roce 6766 Kč v prvních dvou měsících, 5413 Kč v dalších dvou měsících a 4962 Kč v následujících měsících.

Závěrem

I když Vám aktuálně neběží pracovní smlouva, tak nebudete po ukončení rodičovské bez peněz. Vzhledem k tomu, že rodičovská se hodnotí jako náhradní doba pojištění, tak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výše uvedených částkách v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Tato podpora v nezaměstnanosti je samozřejmě nízká a pro rodinu nedostačující, navíc na ni budete mít nárok pouze pět měsíců. Občané, kteří však nesplňují potřebnou minimální dobu pojištění ani se započtením náhradních dob pojištění nemají podporu v nezaměstnanosti vůbec žádnou. Automaticky na podporu v nezaměstnanosti nárok nevzniká. Budete tedy muset nové pracovní uplatnění hledat velmi aktivně. I když to může být obtížné, tak pro Vás bude velmi důležité nenechat se odradit a zůstat pozitivní.

