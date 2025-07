EU: Každá čtvrtá domácnost si nemůže dovolit týdenní dovolenou mimo domov

Nejčastěji mají finanční problémy samoživitelé nebo domácnosti, kde je alespoň jeden z partnerů dlouhodobě nezaměstnaný. V roce 2024 žilo v členských zemích Evropské unie 27 % lidí v domácnosti, která si nemohla týdenní dovolenou mimo domov dovolit.

Nejlepší situace byla v Lucembursku (9 %), ve Švédsku (12 %), v Nizozemí (13 %), ve Slovinsku (14 %), ve Finsku (15 %), v Dánsku (15 %), v Česku (19 %), v Rakousku (19 %), v Německu (21 %) a v Belgii (21 %).

Nejhorší situace byla v Rumunsku (59 %), v Řecku (46 %), v Bulharsku (41 %), v Maďarsku (39 %), v Portugalsku (35 %), v Chorvatsku (35 %), ve Španělsku (33 %), na Slovensku (33 %), na Kypru (33 %) a v Litvě (32 %).

Zaměstnanci preferují více volného času

Velmi oblíbeným firemním benefitem v úspěšných firmách je poskytování dovolené navíc nad rámec minimální doby dovolené stanovené v zákoníku práce. Jednoznačným trendem je více volného času. Hlavním problémem ohledně dovolené jsou tak finance a nikoliv pracovní volno.

Dovolená na dluh? Špatné finanční rozhodnutí

Pořízení krásné exotické dovolené na dluh patří mezi špatná finanční rozhodnutí, neboť po návratu z dovolené přichází každodenní nepříjemná finanční realita, kdy bude nutné tento úvěr splácet. Pokud byla rodinná finanční situace již před dovolenou velmi složitá, tak splácení dovolené ji pochopitelně ještě významně zhorší. Krátkodobá radost během dovolené je následně vystřídána dlouhodobou nepříznivou situací z důvodu splácení dovolené. Původně dobrá myšlenka dopřát rodině krásné zážitky v zahraničí se může stát začátkem dlouhodobých finančních problémů.

Dovolená má odpovídat finančním možnostem

Výdaje za dovolenou by vždy měly odpovídat aktuální rodinné finanční situaci. Výdaje za zábavu by rozhodně neměly překračovat rodinné finanční limity. Při aktuálně složitější finanční situaci lze krásnou dovolenou prožít i v blízkosti domova. Dovolená by měla být o hezkých zážitcích s lidmi, se kterými se cítíme dobře. Rozhodně se vyplácí mít předem jednoznačně stanovené finanční mantily pro dovolenou a ty v žádném případě nepřekračovat.

Zodpovědný přístup? Brigáda

Vytoužená zahraniční dovolená může být samozřejmě velkým snem a přáním. Pokud aktuální finanční situace nedovoluje si takovou dovolenou dopřát, tak je nutné zvýšit pravidelný měsíční příjem. Pouze šetřením na výdajové stránce rodinného rozpočtu se zpravidla potřebný finanční obnos nezajistí. Jestliže se nedaří najít lepší pracovní uplatnění s vyšší mzdou, tak může být řešením i brigáda. Při nižším příjmu je zdanění z brigády nižší. Z dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně se totiž neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění.

