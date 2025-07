Poradna: Zkrácený úvazek a příspěvek zaměstnavatele na penzi

Hedvika: Z rodinných důvodů jsem se dohodla se zaměstnavatelem na snížení úvazku. Aktuálně tedy pracuji na zkrácený úvazek. Zaměstnavatel mi spoří na penzi, daňově je to výhodné. Platí to i pro zaměstnání na zkrácený úvazek?

V § 6, písmenu m) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. je uvedeno, že od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy zaměstnance v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče do úhrnné roční výše 50000 Kč.

Zkrácený úvazek není překážkou

Do ročního limitu příspěvek zaměstnavatele nepodléhá ani odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Nikde přitom není uvedeno, že se to týká pouze zaměstnanců pracujících na plný úvazek. I když budete pracovat pouze na zkrácený úvazek, tak bude stále příspěvek zaměstnavatele do zákonného ročního limitu osvobozen od všech přímých daní.

Podporované finanční produkty

V § 15a zákona o dani z příjmu se produktem spoření na stáří pro účely daní rozumí: penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt. Jestliže Vám tedy zaměstnavatel přispívá na některou z těchto smluv, potom je splněna zákonná podmínka.

Dvě smlouvy nevadí

Do výše uvedeného zákonného limitu jsou osvobozeny všechny roční příspěvky zaměstnavatele na podporované finanční produkty sloužící k finančnímu zajištění na penzi. To znamená, že příspěvky zaměstnavatele na dvě různé smlouvy nevadí.

Praktický příklad

Zaměstnanec Aleš má uzavřeno penzijní připojištění i životní pojištění. Na každou z těchto smluv splňujících zákonné podmínky zasílá zaměstnavatel panu Alešovi 2000 Kč. Souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele je 48000 Kč (2000 Kč × 2 × 12 měsíců). Souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele je do limitu pro daňové osvobození, takže jsou splněny zákonné podmínky. Daňově a finančně je pan Aleš ve stejné situaci jako pan Pavel, který má uzavřeno pouze doplňkové penzijní spoření, na které mu jeho zaměstnavatel zasílá měsíčně 4000 Kč.

Zaměstnavatel může přispívat i více

Samozřejmě může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na podporované finanční produkty více než 50000 Kč. V takovém případě však částka nad tento limit podléhá standardnímu zdanění, tak jako hrubá mzda.

Nižší daň z příjmu

Jestliže si na podporované finanční produkty spoříte i Vy sama, potom máte při splnění zákonných podmínek nárok na uplatnění daňového odpočtu. I pro účely čerpání daňového odpočtu není přitom směrodatné, zdali pracujete na plný nebo zkrácený úvazek. Od základu daně za rok 2025 bude možné při splnění zákonných podmínek uvedených v § 15 zákona o dani z příjmu odečíst až částku 48000 Kč. Pro účely daňového odpočtu se hodnotí pouze vlastní vklady na smlouvu. U penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření se pro účely daňového odpočtu hodnotí až vlastní vklady nad částku, pro kterou náleží maximální státní měsíční příspěvek.

Závěrem

Z důvodu zaměstnání na zkrácený úvazek automaticky nedojde ke zdanění příspěvku zaměstnavatele na Vaše finanční produkty sloužící k finančnímu zajištění na penzi. I zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou čerpat tyto výše uvedené daňové výhody.

Petr Gola