Poradna: Jaká má rizika koupě družstevního bytu?

Michal: Chci si koupit malou garsonku. Uvažuji o koupi družstevního bytu, kterých se nabízí v mém okolí poměrně hodně a jsou levnější než byty v osobním vlastnictví. Když si koupím družstevní byt, co to pro mě znamená?

Když si koupíte byt v osobním vlastnictví, tak budete jako vlastník daného bytu zapsán v katastru nemovitosti Vy. V případě koupě družstevního bytu je vlastníkem daného bytu předmětné družstvo, které je stále zapsáno v katastru nemovitosti. Při pořízení družstevního bytu dochází k přepisu členských práv a povinností. Právě jednoznačné přímé vlastnictví je důvodem, proč jsou byty v osobním vlastnictví v průměru dražší než družstevní byty.

Finanční stránka věci

V dotazu neuvádíte, jak hodláte pořízení bytu financovat a jaká je Vaše finanční situace. Právě možnosti financování pořízení bytu v osobním vlastnictví jsou různorodější a koupit byt v osobním vlastnictví alespoň částečně na úvěr je snadnější.

Dodržování stanov družstva

Přímý vlastník nemovitosti má lepší pozici než družstevník užívající byt na základě nájemní smlouvy s předmětným družstvem. Družstevníci musí vždy dodržovat stanovy družstva. Přímí vlastníci nemovitosti mohou danou nemovitostí ručit, snadněji ji pronajmout a celkově nakládat s danou nemovitostí.

Možný přepis do osobního vlastnictví

Některé družstevní byty je možné převést po zaplacení anuity do osobního vlastnictví, jiné však nikoliv. Toto je poměrně významná informace. Družstevní byty, které lze převést do osobního vlastnictví, jsou na trhu zpravidla dražší. Kupující by měl tuto zásadní informaci vždy vědět předem.

Hezké družstevní bydlení

Před koupí bytu v osobním vlastnictví nebo v družstevním vlastnictví je vhodné se důkladně seznámit s hospodařením domu, plánem rekonstrukcí apod. Některé domy s družstevními byty mohou být zrenovované, upravené a v celkovém výborném stavu, protože se družstvo o daný dům výborně stará. Bydlení v takovém domě může být velmi příjemné. Naproti tomu některá SVJ nefungují ideálně, což se negativně projevuje na hospodaření, plánu obnovy apod. Z tohoto úhlu pohledu může být rizikové pořízení bytu v osobním vlastnictví i bytu v družstevním vlastnictví. Záleží vždy na více okolnostech.

Pro investice je vhodnější byt v osobním vlastnictví

Pro občany, kteří si pořizují garsonku za účelem jejího pronajímání, je výhodnější koupě bytu v osobním vlastnictví. Pokud se však pořizuje malý byt z důvodu řešení vlastní bytové situace, tak je rozdíl mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví již menší. Přímé vlastnictví pochopitelně přináší více výhod, ale družstevního bydlení není potřeba se bát. Mnohá družstva skvěle fungují a jejich bytové domy jsou ve výborném stavu. Rozhodující je konkrétní situace.

Závěrem

Rizikové může být pořízení bytu v osobním vlastnictví i v družstevním vlastnictví. Nákupu nemovitosti je vždy nutné věnovat dostatek času a vše se pečlivě propočítat a promyslet. I když jsou aktuálně často prodávající ve výhodě, tak není vhodné v časovém presu situaci podcenit. Rozhodně se vyplácí seznámit se s hospodařením daného domu a plány na rekonstrukci v příštích letech a s předmětnými stanovami. Výhodnou koupí může být byt v osobním vlastnictví i družstevním vlastnictví a naopak. Rozhoduje celá řada aspektů – cena, lokalita, občanská vybavenost, celkové vybavení domu a bytu, výhled do budoucnosti…

Petr Gola