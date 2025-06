Poradna: Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát

Jiří: Spořil jsem si v různých finančních produktech a teď jsem si shromáždil peníze na svém účtu, abych mohl přestat dříve pracovat. Rok budu žít pouze z úspor a následně odejdu do předčasného důchodu. Budu vlastně čerpat vlastní předdůchod. Má to nějaká daňová a důchodová rizika, o kterých nevím?

Hned na úvod je nutné zdůraznit, že předdůchod je možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Žádný vlastní předdůchod neexituje, budete žít z vlastních úspor. Proč to zdůrazňuji? Protože za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba čerpání předdůchodu se považuje pro důchodové účely za vyloučenou dobu pojištění. Při čerpání vlastních úspor z jiných finančních produktů tyto legislativní výhody neplatí.

Vlastní úspory dobu pojištění nezvyšují nikdy

Navíc je potřeba počítat s tím, že za dobu čerpání vlastních úspor se nezvyšuje doba pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu, a to dokonce ani při čerpání předdůchodu.

Nutnost platby zdravotního pojištění jako OBZP

Kdo není zaměstnancem, OSVČ nebo státním pojištěncem, ten je pro účely placení zdravotního pojištění u své zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP mají povinnosti si měsíčně platit zdravotní pojištění jako samoplátci. V roce 2025 platí všechny OBZP měsíčně na zdravotním pojištění 2808 Kč, a to vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Počítejte s měsíční platbou 2 808 Kč

Pokud budete čerpat vlastní naspořené peníze z bankovního účetu a nebudete splňovat žádnou z podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, potom budete měsíčně platit na zdravotním pojištění 2808 Kč.

„Rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. V případě nulového příjmu, kdy se dané období nehodnotí jako vyloučená doba pojištění, dochází ke snížení osobního vyměřovacího základu, k takzvanému „rozmělnění“.

Evidence na úřadu práce

Na doplnění uvádím, že v roce 2025 mají občané starší 55 let splňující podmínku minimální doby pojištění nárok na podporu v nezaměstannosti v rozsahu 11 měsíců, přičemž evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Pro občany v předdůchodovém věku je tedy vhodné před odchodem do předčasného důchodu vyčerpat celou podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti.

Vyšší podpora v nezaměstannosti od roku 2026

Od roku 2026 budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců občané starší 57 let, přičemž výpočet podpory v nezaměstnanosti bude v příštím roce ještě výhodnější, než je tomu v roce 2025.

Závěrem

Žít v předdůchodovém věku pouze z vlastních úspor je samozřejmě možné, ale statut předdůchodce a tím spojené legislativní výhody mají pouze občané, kteří čerpají finanční prostředky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Na doplnění uvádím, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost. Před případným odchodem do předčasného důchodu je navíc vhodné vyčerpat podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola