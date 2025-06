Poradna: Kolik si mohu přivydělat na dohodu k podnikání?

I osoby samostatně výdělečně činné mohou mít příjem ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání. Vlastní příjem ze zaměstnání není přitom nijak omezen. To znamená, že jako OSVČ můžete mít libovolně vysoký přivýdělek ke svému podnikání.

Dobrovolný měsíční daňový paušál

Omezení se vztahuje pouze na OSVČ, které vstoupily do dobrovolného měsíčního daňového paušálního režimu, kdy jednou měsíční platbou hradí všechny přímé daně (tj. daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění). Při vstupu do paušálního režimu není možné mít příjem ze závislé činnosti, ze které vzniká povinnost platit zálohovou daň z příjmu. V případě, že během roku takový příjem plyne, tak není možné pro daný rok využít dobrovolný měsíční paušální režim a podává se standardní daňové přiznání. Vy však dle formulace dotazu vedete daňovou evidenci, takže toto omezení se na Vás nevztahuje.

Neomezené možnosti brigády

Formou brigády tedy můžete mít libovolně vysoké příjmy. Můžete pracovat na klasickou pracovní smlouvu i na některou z pracovních dohod, záleží na Vás a Vašich možnostech. Případně můžete pracovat i pro více zaměstnavatelů současně.

Zdanění dohody o provedení práce

V případě, že budete pracovat na dohodu o provedení práce a hrubá měsíční odměna bude činit 11499 Kč a méně, potom nebudete platit z dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění. Pokud je hrubá měsíční odměna 11500 Kč a více, tak se již z dohody o provedení práce sociální i zdravotní pojištění odvádí.

Jak vysoké je případně pojistné?

Sazba zdravotního i sociální pojištění při překročení limitu je standardní, tj. 4,5 % na zdravotním pojištění a 7,1 % na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění). Pokud jako OSVČ platíte alespoň minimální měsíční zálohy, tak se na Vás při výpočtu zdravotního pojištění nevztahuje povinnost dodržet minimální měsíční základ, pokud by byla hrubá měsíční odměna nižší než 20800 Kč, což je minimální mzda platná pro práci na plný úvazek.

Podpis prohlášení k dani

V případě, že u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, tak při výpočtu čisté odměny budete uplatňovat slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Jestliže bude prohlášení k dani podepsáno, potom budete mít vyšší roční daňový nedoplatek po odevzdání daňového přiznání. V ročním daňovém přiznání se uplatní vždy sleva na poplatníka v částce 30840 Kč. Pokud je však část této slevy vyčerpána během roku, tak je pochopitelně roční daňový nedoplatek vyšší. Celková roční daňová povinnost je samozřejmě stejná v obou případech.

Srážková daň nebo zálohová daň z příjmu

Pokud bude hrubá odměna z dohody o provedení práce do limitu a nebudete mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak se z ní odvede 15% srážková daň. Odvodem srážkové daně by byly splněny všechny daňové povinnosti. OSVČ v paušálním režimu mohou mít příjem z brigády podléhající srážkové dani. Jestliže bude hrubá měsíční odměna nad limit nebo bude podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak bude odvedena zálohová daň z příjmu a v takovém případě bude nutné tento příjem zahrnout do daňového přiznání.

Petr Gola