Zkrácené úvazky jsou v Německu trendem

Mnohem častěji v Německu na zkrácený úvazek pracují ženy (49 %) než muži (12 %). Počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v Německu je výrazně vyšší než v Česku. Jedním z hlavních důvodů je nižší mzdové ohodnocení v Česku. Práce na zkrácený úvazek samozřejmě znamená nižší měsíční mzdu, přičemž řada zaměstnanců by z různých osobních důvodů práci na zkrácený úvazek preferovala, ale z finančních důvodů ji nemůže přijmout.

Zdanění zkrácených úvazků v Česku

Zaměstnání na zkrácený úvazek v Česku nepřináší většině zaměstnanců žádnou speciální daňovou výhodu. Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % při práci na plný úvazek i při práci na zkrácený úvazek, tato legislativní výhoda platí od letošního roku. Ostatní zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu (ve většině případů 15 % z hrubé mzdy). Při výpočtu daně z příjmu mají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, pokud mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

Praktický příklad

Paní XY pracuje na zkrácený úvazek a má hrubou mzdu 24000 Kč. Z hrubé mzdy je jí sraženo zdravotní pojištění 1080 Kč (24000 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 1704 Kč (24000 Kč × 7,1 %) a daň z příjmu 1030 Kč (24000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Čistá mzda paní XY na účet je tedy 20186 Kč (24000 Kč – 1080 Kč – 1704 Kč – 1030 Kč).

Náročnější systém pro zaměstnavatele

Rovněž zaměstnavatelé v Česku sami od sebe nabízejí práci na zkrácený úvazek v mnohem menším měřítku než v západoevropských zemích. Důvodem je nejenom nižší poptávka ze strany zaměstnanců, ale i ekonomická náročnost. Pokud pracuje více zaměstnanců na zkrácený úvazek, tak má zaměstnavatel pochopitelně více zaměstnanců, než by bylo v případě, že by všichni pracovali na plný úvazek. To s sebou přináší náročnější plánování a organizaci práce a samozřejmě i veškerou povinnou administrativu.

Častější zkrácené úvazky = vyšší zaměstnanost

S růstem počtu zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v Německu v posledních letech i stoupá míra zaměstnanosti lidí ve věku 15 let až 64 let. Za loňský rok dosáhla míra zaměstnanosti maxima, přes 77 %. Během let 2005 až 2024 míra zaměstnanosti na zkrácený úvazek v Německu stoupla o 5 %, přičemž u žen z 43 % na 49 % a u mužů ze 7 % na 12 %.

Zaměstnanost rodičů

Velmi oblíbené jsou zkrácené úvazky zejména u žen s malými dětmi, pro které je to možnost, jak pracovat a současně se ještě věnovat malým dětem. Z důvodu rozšířenosti zkrácených úvazků od roku 2025 výrazně stoupla v Německu zaměstnanost žen s malými dětmi do tří let.

Obliba zkrácených úvazků žen s dětmi

Nejvíce zkrácené úvazky v Německu pochopitelně využívají ženy s dětmi, vždy v roce 2024 pracovalo v Německu na zkrácený úvazek 68 % všech matek s dětmi mladšími 18 let a u matek s dětmi do 3 let to bylo dokonce 73 %.

Pramen: Destatis Deutschland – Pressemitteilung Nr. 175 vom 19. Mai 2025 – „Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet in Teilzeit“

Petr Gola