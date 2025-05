Poradna: Prodej zděděného bytu a daně

Lucie: Po otci jsem před několika týdny zdědila dvoupokojový byt. Vlastní bydlení mám však vyřešené a pronajímat tento byt nechci, protože bydlím v jiném městě a bylo by to pro mě nekomfortní. Uvažuji tedy, že byt prodám. Pokud bych však měla platit velké daně, tak možná budu raději byt pronajímat. Jaké daně bych platila z prodeje bytu?

Z prodeje nemovitosti se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Příjem z prodeje nemovitosti se řadí mezi pasivní příjmy, které nejsou předmětem odvodů na pojistném. Dani z příjmu však pasivní příjmy podléhají, jestliže není splněna některá ze zákonných podmínek pro daňové osvobození.

Zákonná úprava při prodeji nemovitosti bez vlastního bydliště

Dle § 4 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. platí, že příjem z prodeje nemovitosti, ve které nemá prodávající bydliště, což je Váš případ, je od daně z příjmu osvobozen, jestliže uplyne časová lhůta, která činí deset let.

Počítání časového testu v případě dědictví

Důležité je ovšem další zákonné ustanovení v tomto paragrafu, které říká, že doba deseti let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl mimo jiné příbuzným v řadě přímé, což je v případě dědictví po otci splněno.

Budete platit daň z příjmu či nikoliv?

Rozhodující, zdali byste z případného prodeje bytu platila daň z příjmu, by tedy bylo, zdali Váš otec předmětný byt vlastnil déle než deset let a časovou lhůtu splnil Váš otec. Pokud tomu tak je, tak by byla splněna zákonná podmínka pro daňové osvobození a z příjmu z prodeje by se žádná daň z příjmu neplatila.

Kdy by se vyplňovalo daňové přiznání za rok 2025?

Jestliže však není časový test dodržen, potom by příjem z prodeje bytu ponížený o související výdaje byl předmětem daně z příjmu a bylo by nutné za rok 2025 vyplnit a odevzdat daňové přiznání. V takovém případě by za Vás nemohl Váš zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. Sazby daně z příjmu v Česku jsou stanoveny pro celý roční daňový základ. Do ročního daňového základu za rok 2025 ve výši 1676052 Kč je sazba daně 15 % a pro daňový základ nad tuto finanční hranici je sazba daně 23 %.

Případný pronájem

V případě, že byste nakonec byt pronajímala, potom na doplnění uvádím, že rovněž příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na výši inkasované roční částky z nájmu. Příjem z nájmu se však vždy uvádí do daňového přiznání. Výdaje pro příjmy z nájmu je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem.

Čtyřstránkové daňové přiznání

Při příjmech z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu je nutné vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání. Za zaměstnance s příjmem z nájmu opět nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci s příjmem z nájmu potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

Daň z nemovitých věcí

Vlastníci nemovitosti zapsaní v katastru nemovitostí k prvnímu lednu platí vždy pro příslušný kalendářní rok daň z nemovitých věcí. V případě, že si byt ponecháte a budete ho pronajímat, potom budete každý rok z tohoto bytu platit daň z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí platí přímo majitelé nemovitosti a nikoliv nájemci, s tím je potřeba počítat.

Petr Gola