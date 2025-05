Poradna: Zaměstnavatel mi zvýšil mzdu. O kolik si skutečně polepším?

Mirek: Od příštího měsíce si finančně polepším. Zaměstnavatel mi přidal 3500 Kč. Mzdu mi však zvýšil v hrubém. Zajímalo by mě, o kolik dostanu více na účet.

Zaměstnavatelé se zaměstnanci jednají zpravidla o hrubé mzdě. Důvodem je skutečnost, že dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít odlišnou čistou mzdu na účet, protože uplatňují rozdílné daňové slevy. Daňové slevy ovlivňují výpočet daně z příjmu, výpočet povinného pojistného nikoliv. Výpočet čisté mzdy je navíc záležitostí mzdové účetní, kdežto o výši hrubé mzdy rozhoduje zodpovědný vedoucí pracovník nebo majitel.

Daně ze mzdy

Z každého zvýšení hrubé mzdy budete muset zaplatit sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy). Pokud již máte vyčerpány v plném rozsahu všechny daňové slevy, na které máte nárok, v hlavním zaměstnání, tak již pro částku, o kterou se Vám hrubá mzdy zvýší, žádné slevy nevyužijete. Pouze na doplnění uvádím, že každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč měsíčně.

Praktický výpočet

Z hrubé mzdy ve výši 3500 Kč se odvede zdravotní pojištění ve výši 158 Kč (3500 Kč × 4,5 %), sociální pojištění ve výši 249 Kč (3500 Kč × 7,1 %) a daň z příjmu v částce 525 Kč (3500 Kč × 15 %). V čistém si tedy finančně polepšíte o 2568 Kč, neboť přímé daně ze mzdy činí 932 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že všechny daňové slevy máte již v plném rozsahu vyčerpány pro předchozí hrubou mzdu.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel Vám sice zvýšil hrubou mzdu o 3500 Kč, ale mzdové náklady Vašemu zaměstnavateli stoupnou o 4683 Kč. Zaměstnavatelé totiž musí za své zaměstnance platit ještě povinné pojistné, přičemž sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem činí 9 % a sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem činí 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Příspěvek na finanční produkty

Stát podporuje spoření na důchod ve vybraných penzijních produktech, např. v penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo dlouhodoboém investičním produktu. Jednou z forem státních výhod je daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na předmětnou smlouvu.

Roční limit pro daňové osvobození

Do ročního limitu ve výši 50000 Kč jsou příspěvky zaměstnavatele osvobozeny od všech daní. To znamená, že při měsíčním příspěvku na některý z podporovaných finančních produktů ve výši 3500 Kč obdrží zaměstnanec na smlouvu přesně 3500 Kč a mzdové náklady zaměstnavatele jsou 3500 Kč. Do limitu neplatí žádné daně z příspěvku zaměstnanec ani zaměstnavatel. Roční limit 50000 Kč platí v souhrnu pro všechny státem podporované finanční produkty.

Brigáda na pracovní dohody

Pokud by pro Vás z finančních důvodů bylo zvýšení hrubé mzdy nedostačující, potom může být řešení hledání brigády k hlavnímu zaměstnání na některou z pracovních dohod. Když je hrubá odměna z pracovních dohod do limitu, tak je zdanění z brigády nižší, protože se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 11499 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně.

Petr Gola