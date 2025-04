Poradna: Získání vyšší finanční částky zpětnou žádostí o předčasný důchod

Kateřina: Za dva měsíce budu odcházet do normálního důchodu. Z rodinných důvodů by se mi hodila vyšší finanční hotovost. Napadlo mě si zpětně požádat o předčasný důchod. Uvažuji správně a k jakému datu si mohu požádat o předčasný důchod nejdříve?

O řádný starobní důchod je možné si požádat zpětně, a to až pět let. Při zpětné žádosti o řádný starobní důchod je následně důchod doplacen od požadovaného data. O předčasný důchod však zpětně požádat není možné. Vaše úvaha tedy nepřichází do úvahu a aktuální finanční potřebu budete muset řešit jiným způsobem.

Možnost přivýdělku

Pokud z rodinných důvodů potřebujete více finančních prostředků, potom je jedním z řešení pokračování výdělečné činnosti i po dosažení řádného důchodového věku a přitom odejít do řádného starobního důchodu. V takovém případě budete současně pobírat řádný starobní důchod a mzdu ze zaměstnání.

Výhodnější výdělek v řádném důchodu

Od letošního roku je zdanění pracujících starobních důchodců nižší než minulosti a přivýdělek v řádném starobním důchodu je ještě výhodnější. Důvodem je skutečnost, že od letošního roku mají pracující starobní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Např. při hrubé mzdě 35000 Kč činí „daňová úspora“ 2275 Kč a o tuto částku je vyšší čistá mzda obdržená na účet. Pracující starobní důchodci tak mají při stejné hrubé mzdě vyšší čistou mzdu než zaměstnanci v předdůchodovém věku.

Sleva náleží i u zkráceného úvazku

Starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění i při práci na zkrácený úvazek, což je velmi pozitivní, protože pro některé starobní důchodce již práce na plný úvazek ze zdravotních důvodů nepřichází do úvahu a zkrácený úvazek je pro ně řešením.

Žádná sleva na dani z příjmu a zdravotním pojištění

Na doplnění uvádím, že při výpočtu daně z příjmu nemají pracující starobní důchodci nárok na žádnou speciální daňovou slevu a i při výpočtu zdravotního pojištění jsou na tom jako ostatní zaměstnanci.

Splácení úvěru nebo půjčky

Pokud budete řešit aktuální finanční situaci úvěrem nebo půjčkou, potom si svůj krok důkladně promyslete, propočítejte a vše pečlivě zvažte. Přiznání starobního důchodu pochopitelně nepřináší žádné speciální zvýhodnění při splácení úvěru nebo půjčky. Všechny závazky a dluhy je potřeba splatit, v opačném případě je věřitelé důkladně vymáhají.

Brigáda na dohodu o provedení práce

Oblíbeným přivýdělkem starobních důchodců je práce na dohodu o provedení práce. Když je hrubá měsíční odměna 11499 Kč, tak se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění. Starobní důchodci pracující na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu, kteří mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani tak mají čistou odměnu na účet ve stejné výši jako je hrubá odměna. Při hrubé odměně 11499 Kč tedy přesně 11499 Kč.

Závěrem

V dotazu neuvádíte, proč potřebujete vyšší finanční obnos. Nicméně Vaše navrhované řešení, tedy zpětné podání žádosti o předčasný důchod a zpětné doplacení důchodu nepřichází do úvahy. Zpětně je možné požádat pouze o řádný starobní důchod. Možná pro Vás bude řešením pokračování ve výdělečné činnosti, možná můžete danou situaci vyřešit společnými silami se svojí rodinou. Důležitá finanční rozhodnutí je vhodné vždy pečlivě promyslet, popřípadě se poradit, vše v závislosti na konkrétních finančních propočtech.

Petr Gola