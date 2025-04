Poradna: Kolik dostane manželka při práci za minimální mzdu?

Richard: Manželka byla na rodičovské dovolené, skončila ji přitom smlouva na dobu určitou. Podařilo se jí najít pouze práci za minimální mzdu. Zajímalo by nás, kolik dostane na účet. Platí se z nízké minimální mzdy nějaké daně?

V roce 2025 činí minimální mzda platná pro práci na plný úvazek 20800 Kč. Práce za minimální mzdu nepřináší žádné speciální daňové osvobození. I z hrubé mzdy ze zaměstnání za minimální mzdu se standardně platí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. V případě práce na zkrácený úvazek může být hrubá měsíční mzda nižší než 20800 Kč.

Daňové zvýhodnění uplatňujete Vy

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob má výrazný vliv, zdali je uplatňováno daňové zvýhodnění na děti či nikoliv. Osobně předpokládám, že daňové zvýhodnění na děti uplatňujete při výpočtu čisté mzdy Vy, protože manželka byla na rodičovské dovolené a daňové zvýhodnění poprvé náleží za měsíc, kdy se dítě narodilo a během čerpání rodičovské dovolené neměla Vaše manželka rozhodný příjem, ze kterého by mohla daňové zvýhodnění na děti uplatnit. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč.

Výpočet čisté mzdy

V případě, že má Vaše manželka hrubou mzdu ve výši 20800 Kč a uplatňujete pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, tak na bankovní účet obdrží částku 17837 Kč.

Z hrubé mzdy je totiž sraženo sociální pojištění ve výši 1 477 Kč, sazba sociálního pojištění (včetně nemocenského pojištění) činí 7,1 % z hrubé mzdy.

Dále je z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění ve výši 936 Kč, sazba zdravotního pojištění činí 4,5 % z hrubé mzdy.

Daň z příjmu je 550 Kč, když sazba daně z příjmu je 15 % a vypočtenou daň z příjmu snižuje právě sleva na poplatníka.

Možnost pracovní růstu

Na některých pracovních pozicích je nástupní mzda velmi nízká, ale po zkušení době může výrazně stoupnout. V případě kvalitně odváděné práce je možné u současného zaměstnavatele přejít na lépe pracovní pozici. Vždy je vhodné si zjistit možnosti pracovní perspektivy a růstu u současného zaměstnavatele. Komunikace se zaměstnavatelem je velmi důležitá. V případě nemožnosti zvýšení mzdy u současného zaměstnavatele je samozřejmě možností hledání lepšího zaměstnání nebo i přivýdělku.

Hledání nového zaměstnání

Pracovat za minimální mzdu není pochopitelně příjemné a snadné, přesto je to lepší, než být nezaměstnaný. Během zaměstnání za minimální mzdu může Vaše manželka hledat nové pracovní uplatnění s vyšší hrubou mzdu. Ukončit pracovní poměr výpovědí bude moci Vaše manželka kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Jakmile se Vaší manželce podaří najít lepší práci, tak v současném zaměstnání skončí a nastoupí do nového zaměstnání.

Přivýdělek na dohody

I pro dlouhodobý přivýdělek je v praxi oblíbená práce na některou z pracovních dohod. V případě, že je hrubá měsíční odměna do limitu, tak se z hrubé odměny neplatí sociální a zdravotní pojištění a zdanění brigády je tak nižší než z klasického pracovního poměru. Z dohody o provedení práce se v roce 2025 neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11499 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se v letošním roce neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně.

Petr Gola