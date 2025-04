Poradna: Změna penzijního připojištění kvůli předdůchodu

Jan: Důchodového věku dosáhnu za deset let. Už teď vím, že tak dlouho nebudu moci pracovat. Pravděpodobně budu volit předdůchod, abych přestal pracovat co nejdříve. Spořím si v penzijním připojištění, což pro předdůchod nestačí. Jak mám postupovat?

Do předdůchodu budete moci při splnění zákonných podmínek odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. V předdůchodu jsou vypláceny vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Pro čerpání všech výhod předdůchodu musí činit měsíční částka předdůchodu alespoň 30 % průměrné mzdy a musí být vyplácen alespoň dva roky. Předdůchod nelze čerpat z penzijního připojištění, ale pouze z doplňkového penzijního spoření.

Převod smlouvy na doplňkové penzijní spoření

V případě, že budete chtít v budoucnu odejít do předdůchodu, tak budete muset změnit svoji smlouvu o penzijním připojištění na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost. Zatímco u penzijního připojištění je garantována jistota nezáporného výnosu, tak u doplňkového penzijního spoření tato jistota není. U doplňkového penzijního spoření si však lze vybrat z několika investičních strategií, tedy i konzervativní nebo naopak dynamickou, záleží na osobním sklonu k riziku a vlastním investičním profilu.

Výhody předdůchodu

V předdůchodu jsou čerpány vlastní finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a žádný jiný finanční produkt nenabízí dvě důležité výhody, tak jako právě předdůchod. Období předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pojištění a za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát.

Vyloučená doba pojištění brání snížení důchodu

I když předdůchodci mají pouze pravidelný měsíční příjem formou předdůchodu ze svých naspořených finančních prostředků, tak si nesnižují svůj osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu), ze kterého se vypočítává starobní důchod. Nulový rozhodný příjem během čerpání předdůchodu tedy „nerozmělňuje“ průměrnou důchodovou mzdu. Období pobírání předdůchodu tak nemá negativní vliv na osobní vyměřovací základ, což je pro výpočet starobního důchodu pozitivní.

OBZP si musí samy platit zdravotní pojištění ve výši 2 808 Kč

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou předdůchodci státními pojištěnci a mají tedy vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Jedná se o důležitou výhodu, protože občané mající pouze pravidelný měsíční příjem z jiného finančního produktu, kteří nesplňují jinou podmínku pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, se považují pro účely placení zdravotního pojištění za osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2025 musí každá osoba bez zdanitelných příjmů si sama platit zdravotní pojištění ve výši 2808 Kč (13,5 % z minimální mzdy, která v letošním roce činí 20800 Kč).

Závěrem

Jestliže budete chtít odejít do předdůchodu, potom budete muset převést svoji smlouvu o penzijním připojištění na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Na doplnění uvádím, že předdůchodci mohou mít i libovolný příjem a ve výdělečné činnosti nejsou, na rozdíl od předčasných důchodců, nijak omezeni. Primárním cílem spoření v penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je však vytvoření finančního polštáře na dobu, kdy se pobírá starobní důchod, neboť odchodem do starobního důchodu významně klesá životní úroveň. V případě, že budete pracovat až do řádného důchodového věku, tak budete mít vyšší starobní důchod než při odchodu do předčasného důchodu nebo při čerpání předdůchodu a současně vyčerpáte naspořené finanční prostředky až v důchodovém věku.

Petr Gola