Poradna: Mám dvě děti a platím stejné daně jako bezdětný kolega

31. března 2025 štítky Daně Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 2718×

Lucie: Před dvěma měsíci jsem nastoupila po rodičovské dovolené do zaměstnání. Pracuji v malé firmě. Stejnou práci jako já dělá i bezdětný kolega. Oba máme stejnou hrubou mzdu, to se mi líbí. Dostáváme však i stejnou čistou mzdu na účet, přestože já mám dvě děti a on žádné. To mi přijde divné. Kde je chyba? Jak mám postupovat?