Poradna: Žádný příjem a mateřská na druhé dítě

V případě, že Vám stále trvá pracovní poměr, ze kterého jste čerpala mateřskou, tak budete mít nárok na mateřskou i na druhé dítě. Pokud Vám již pracovní smlouva netrvá, např. skončila uplynutím času, protože byla sjednána na dobu určitou, tak na druhé dítě nárok na mateřskou mít nebudete. V takovém případě by totiž nebyla splněna zákonná podmínka účasti na nemocenském pojištění.

Výpočet nebude méně příznivý

Jestliže Vám stále trvá pracovní smlouva, tak budete mít nárok na mateřskou na druhé dítě, přičemž nástup na mateřskou je standardní, tedy osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu a mateřská se pobírá klasických 28 týdnů. Při vícečetném porodu potom 37 týdnů. I když jste neměla aktuálně žádný příjem, ze kterého by se platilo sociální pojištění, tak budete mít nárok na mateřskou a výpočet bude stejný jako na první dítě.

Legislativní úprava

V § 19, odstavci 3) zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. se uvádí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další mateřskou z tohoto zaměstnání v období do čtyř let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ, tj. vstupní částky pro výpočet mateřské, považuje denní vyměřovací základ vypočítaný pro mateřskou na starší dítě.

Výjimkou je situace, kdy byla před narozením druhého dítěte vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění s vyšším příjmem, potom by se pochopitelně vypočetla mateřská na druhé dítě z tohoto vyššího příjmu. Dle formulace Vašeho dotazu to však není Váš případ, protože jste neměla žádné příjmy.

Sleva na manželku za rok 2024 a v roce 2025

Na doplnění uvádím, že během celého roku 2024 jste pravděpodobně pobírala pouze rodičovský příspěvek, takže jste měla vlastní rozhodné příjmy do 68 tisíc korun a předpokládám, že byla splněna péče o dítě do tří let věku, takže Váš manžel mohl v ročním zúčtováním daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání uplatnit poměrně vysokou slevu na manželku ve výši 24840 Kč. Jestliže však během letošního roku začnete čerpat mateřskou, tak již budete mít vlastní rozhodné příjmy nad 68 tisíc korun a za rok 2025 nebude moci Váš manžel čerpat daňovou slevu na manželku, protože mateřská se, na rozdíl od rodičovského příspěvku, počítá do příjmového limitu pro nárok na mateřskou.

Otcovská pro Vašeho manžela

Na doplnění uvádím, že Váš manžel bude opět mít nárok na otcovskou, která náleží po dobu dvou týdnů v prvních šesti týdnech od narození dítěte. Částka otcovské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu Vašeho manžela. Otcovská je, stejně jako mateřská, dávkou nemocenského pojištění.

Brigáda na dohodu o provedení práce

V roce 2025 se neplatí z dohody o provedení práce sociální pojištění a zdravotní pojištění, když měsíční odměna z dohody o provedení práce činí 11499 Kč a méně. I při práci na dohodu o provedení práce je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté měsíční odměny uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Při podepsaném prohlášení k dani a hrubé měsíční odměně 11499 Kč a méně je čistá odměna na účet ve stejné výši jako hrubá odměna a z dohody o provedení práce se neplatí žádné daně. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Petr Gola