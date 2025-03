Poradna: Obnoví se mi vdovský důchod?

Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění platí, že vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku náleží pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek uvedených v odstavci dva předmětného paragrafu, např. při péči o nezaopatřené dítě, péči o závislou osobu splňující zákonné podmínky nebo dosažení požadovaného věku. Dle formulace dotazu předpokládám, že žádnou z výše uvedených podmínek po roce splňovat nebudete a přestane Vám být vdovský důchod vyplácen.

Obnova vdovského důchodu

V případě, že je však některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné obnovovací lhůtě, tak se na základě podané žádosti výplata vdovského důchodu obnoví. Dle odstavce 4) výše uvedeného paragrafu zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. přitom platí, že obnovovací lhůta je pětiletá.

Rozebrání věkové podmínky

Jednou ze zákonných podmínek pro pokračování ve výplatě vdovského důchodu je dosažení věku alespoň o čtyři roky nižšího, než činí řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Požadovaný věk ve Vašem případě

Vy jste se narodila v roce 1965. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1965 činí dle tabulky uvedené v příloze zákona o důchodovém pojištění 65 let. Váš řádný důchodový věk je rovněž 65 let. Pro splnění věkové podmínky u vdovského důchodu je nutné dosáhnout věku 61 let (65 let – 4 roky).

Kdy Vám vznikne nárok na obnovu vdovského důchodu?

Věku 61 let dosáhnete v prosinci 2026, takže se Vám poměrně brzy výplata vdovského důchodu obnoví, neboť vdovský důchod budete pobírat do ledna 2026, tedy jeden rok. Následně nebudete mít na vdovský důchod nárok a po splnění věkové podmínky v prosinci 2026 se Vám výplata vdovského důchodu obnoví na základě Vámi podané žádosti, protože během tzv. obnovovací lhůty splníte podmínky pro výplatu vdovského důchodu.

Odchod do řádného důchodu

Na doplnění uvádím, že do řádného starobního důchodu budete moci odejít v prosinci 2030, kdy dosáhnete věku 65 let. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy v prosinci 2027.

Souběh nároku na dva státní důchody

V případě nároku na dva státní důchody současně se v plném rozsahu vyplácí vyšší z těchto dvou důchodů a z druhého nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu a základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Pokud byste tedy odešla do předčasného důchodu, potom byste neměla nárok na předčasný důchod a vdovský důchod v plném rozsahu.

Raději odejdete do řádného důchodu

Pokud budete moci pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak budete až do dosažení řádného důchodového věku a odchodu do řádného starobního důchodu pobírat vdovský důchod v plném rozsahu. Z finančního hlediska by pro Vás bylo tedy vhodnější odejít až do řádného starobního důchodu. Krácení nižšího důchodu, kterým zpravidla bývá vdovský důchod, by se provedlo později. Při odchodu do řádného starobního důchodu byste se i vyhnula krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Petr Gola