Poradna: Bude mi pro důchod stačit odpracovaných 20 let?

Simona: Do důchodu půjdu za dva roky. Nyní jsem zaměstnaná a platím daně. Několik let jsem však byla v domácnosti, protože manžel podnikal a bylo nutné se postarat o domácnost a děti. Počítala jsem si to a při odchodu do důchodu budu mít odpracovaných necelých dvacet roků. Je to dostatečný počet let, aby mi byl přiznán důchod? Jaký důchod mohu očekávat?