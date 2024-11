Poradna: O kolik budu mít vyšší důchodovou mzdu v roce 2025?

15. listopadu 2024 štítky Penze Poradna čtení na 3 minuty

Alice: Uvažuji o odchodu do předčasného důchodu. Původně jsem si myslela, že odejdu ještě koncem roku 2024. Nyní však zvažuji odchod v dubnu 2025. Zajímalo by mě, jaký vliv na moje příjmy bude mít odložení odchodu do předčasného důchodu. O kolik bych si pozdějším odchodem do předčasného důchodu polepšila?