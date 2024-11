Poradna: Důchodový bonus za odpracované roky

Radek: Od vyučení jsem kromě vojenské služby vždy pracoval. Nikdy jsem nepobíral žádné dávky v nezaměstnanosti ani jiné sociální dávky. Chci pracovat až do důchodového věku, který dosáhnu na podzim příštího roku. Zajímalo by mě, zdali budu mít nárok na nějaké důchodové zvýhodnění nebo bonus, když jsem pořád pracoval a vždy platil daně?

Přestože jste celý život pracoval a řádně odváděl ze své mzdy všechny přímé daně a dle uvedených informací jste nikdy nepobíral žádné státní dávky, tak nebudete mít nárok na žádné speciální důchodové zvýhodnění. Z důvodu nepobírání státních dávek v produktivním životě nebudete mít nárok na žádný důchodový bonus nebo výhodnější výpočet.

Výpočet důchodu v roce 2025

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 bude Vaše měsíční penze záviset na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu).

Získal jste vysokou dobu pojištění

Vzhledem k tomu, že jste po celý život pracoval a odváděl z příjmu sociální pojištění, tak byste měl získat vysokou dobu pojištění, což bude mít pozitivní vliv na výpočet Vašeho řádného důchodu. Každý celý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu velkou roli. Žadatelé o starobní důchod s vysokou dobou pojištění, např. v rozsahu 47 let mohou mít značně nižší příjmy než žadatelé o starobní důchod s nižší dobou pojištění, a přitom mít vyšší státní starobní důchod.

Rozhodné důchodové příjmy

Průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), ze které se bude starobní důchod vypočítávat, se při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2024. Dřívější příjmy se přitom přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Každý rok hraje při výpočtu starobního důchodu stejnou roli. Příjmy v předdůchodovém věku nejsou při výpočtu starobního důchodu nijak zvýhodněny.

Praktické výpočty

Přestože nebudete mít z důvodu vysokého odpracovaného počtu let žádné speciální zvýhodnění při výpočtu starobního důchodu, tak můžete počítat s vyšším státním důchodem. V dotazu neuvádíte, jak vysoké příjmy jste během produktivního života měl. Pro názornost Vám v přiložené tabulce níže uvádím výpočty starobního důchodu při získání doby pojištění v rozsahu 48 let u různých důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Všechny výpočty jsou již provedeny dle výpočtové formule roku 2025.

Průměrná důchodová mzda Doba pojištění Měsíční starobní důchod 30 000 Kč 48 let 21 192 Kč 35 000 Kč 48 let 22 128 Kč 40 000 Kč 48 let 23 064 Kč 45 000 Kč 48 let 24 000 Kč 50 000 Kč 48 let 24 936 Kč 55 000 Kč 48 let 25 872 Kč

Závěrem

Občané se získanou vysokou dobou pojištění mohou očekávat poměrně vysoký starobní důchod, a to i při lehce podprůměrných příjmech. I když tedy nebudete mít nárok na žádný důchodový bonus, tak se nemusíte z finančních důvodů odchodu do starobního důchodu obávat. V tabulce výše je vypočteno, že i při průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě ve výši 30000 Kč vychází při získané době pojištění v rozsahu 48 let měsíční důchod ve výši 21192 Kč.

Petr Gola