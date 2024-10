Poradna: Vdovský a sirotčí důchod v příštím roce

25. října 2024 štítky Penze Poradna Právo čtení na 3 minuty

Monika: V letošním roce mi zemřel manžel, po kterém pobírám vdovský důchod a dcera sirotčí důchod. Finančně je to pro nás samozřejmě složité. Dcera by navíc chtěla za dva roky po maturitě studovat na vysoké škole. Zajímalo by mě, jak by to bylo s našimi důchody v případě dalšího studia dcery?