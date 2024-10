Poradna: Důchodové příjmy v roce 2025

Jaroslav: Příští rok budu odcházet do starobního důchodu, zajímalo by mě, jaké příjmy se mi budou hodnotit při jeho výpočtu. Mám obavy, abych měl starobní důchod vyšší než dvacet tisíc korun, přestože jsem celý život pracoval a nebyl nikdy v evidenci na úřadu práce.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, a získané době pojištění v celých ukončených letech.

Souběžné příjmy a důchod

V případě, že v některém roce plynulo více příjmů, tak do daného ročního vyměřovacího základu vstupují všechny příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Při počítání doby pojištění se však žádné období nemůže počítat dvakrát.

Rozhodné důchodové období

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se přitom budou započítávat příjmy v letech 1986 až 2024. Jednotlivé roční vyměřovací základy se přitom budou při výpočtu starobního důchodu násobit příslušnými koeficienty zohledňujícími inflaci.

Všechny příjmy mají stejnou váhu

Každý příjmový rok má tedy při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu a neplatí, že nejdůležitější příjmy jsou v předdůchodovém věku. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá tzv. osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Pro důchodové účely je rozhodující hrubá mzda, tedy částka, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění. Nehodnotí se ani superhrubá mzda (mzdové náklady zaměstnavatele) ani čistá mzda obdržená na účet.

Doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu přiznaného v roce 2025 se budou započítávat nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba). Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech, např. 45 let a 280 dní se počítá jako 45 let.

Žádná mezera v pojištění

V dotazu uvádíte, že jste celý život pracoval a neměl mezeru v pojištění. To je pro výpočet starobního důchodu velmi důležité, každý ukončený rok pojištění hraje významnou roli při výpočtu důchodu. Jestliže jste získal dobu pojištění např. v rozsahu 47 let, tak budete mít měsíční starobní důchod velmi pravděpodobně nad 20000 Kč.

Praktické výpočty důchodu nad 20 000 Kč při vysoké době pojištění

Při takto vysoké době pojištění by totiž činil měsíční důchod lehce přes 20000 Kč i při podprůměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) ve výši 25500 Kč. Při získání doby pojištění např. v rozsahu 46 let je nutné mít průměrnou důchodovou mzdu ve výši 27200 Kč, aby činil měsíční starobní důchod 20000 Kč.

Vysoká doba pojištění = důchod nad 20 tisíc korun

V dotazu neuvádíte, jaké jste měl během produktivního života příjmy, takže Vám nejsem schopen říci, jakou částku řádného starobního důchodu můžete očekávat. Při vysoké době pojištění však budete mít starobní důchod velmi pravděpodobně nad 20000 Kč, jak jsem Vám uvedl v odstavci výše. Získaná doba pojištění totiž ovlivňuje výši starobního důchodu více, než by se na první pohled mohlo zdát. Skutečnost, že jste získal vysokou dobu pojištění je tak Vaším významným důchodovým benefitem.

Petr Gola