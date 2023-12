Poradna: Dluhy z podnikání v důchodu

Tomáš: Před zákonnými změnami jsem odešel do předčasného důchodu. Podnikání jsem ukončil. Bohužel mám nějaké neuhrazené závazky z podnikání. Nemám nějakou úlevu ohledně placení, když mám již pouze předčasný důchod?

Z důvodu přiznání státního starobního důchodu nedochází k nějakému automatickému prominutí či odpuštění všech dluhů. Někteří starobní důchodci tak mají v praxi vysoké dluhy, přičemž struktura závazků bývá různá. Odchodem do předčasného důchodu se tedy Vaše splatné závazky nijak nepřepočítávají ani nesnižují. Částka Vašich dluhů je ve stejné výši jako byste do předčasného důchodu neodešel. Přiznání starobního důchodu zpravidla ani nezaručuje nějakou extra výhodnější pozici při jednání s věřiteli, kteří se pochopitelně chtějí v co největším rozsahu domoci svých oprávněných finančních nároků.

Exekuce z důchodu

Věřitelé se samozřejmě mohou svých pohledávek domáhat soudní cestou a pravomocné pohledávky následně vymáhat např. exekučně. Možnosti exekutora jsou poměrně široké a zcela se vyhnout placení dluhů téměř nemožné. Navíc je nutné počítat s tím, že exekuci podléhá i předčasný důchod. Při výpočtu exekuční srážky z důchodu se však postupuje v souladu se zákonem a musí Vám zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Finančně vyjít pouze s nezabavitelným minimem je velmi složité a vyhnout se exekuci z důchodu nemožné.

Řešení Vaší situace není jednoduché

V dotazu neuvádíte, jak vysoké jsou Vaše závazky a kolika lidem dlužíte. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby se Vám podařilo najít nějaké společné řešení s jednotlivými věřiteli. Při vymáhání pohledávek platí, že čím déle se jednotlivé dlužné částky vymáhají, tím vyšší jsou vedlejší náklady spojené s jejich vymáháním. Proto by mělo být i ve Vašem zájmu danou záležitost řešit rychle. V případě závažnějších finančních problémů je vhodné se osobně obrátit na odborníka (např. právníka) a předložit mu všechny potřebné doklady související s předmětnými dluhy a sdělit Vaši aktuální majetkovou a finanční situaci.

Petr Gola