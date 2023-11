Poradna: Ročník 1969 a důchodový věk

Rudolf: Narodil jsem se v lednu 1969. Původně jsem měl jít do důchodu v 65 letech, ale teď mi prý důchodový věk zvýšili. Už teď jsem kvůli zdravotním problémům plánoval předčasný důchod. Jak to tedy budu mít? Kdy budu moci jít do důchodu?

Dle aktuálně platné legislativy je Váš řádný důchodový věk skutečně 65 let. Návrh MPSV však počítá s dalším postupným prodlužováním řádného důchodového věku, přičemž vyšší důchodový věk než je aktuálně stanoveno legislativou (tj. přílohou k zákonu o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.) by měl platit od ročníku narození 1966, což by byl i Váš případ.

Váš plánovaný důchodový věk

Dle návrhu MSPV je důchodový věk pro muže narozené v roce 1969 již 65 let a 7 měsíců. V případě úspěšného legislativního procesu půjdete do důchodu později, než je Váš řádný důchodový věk dle aktuálně platné legislativy. Do případného předčasného důchodu je přitom možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Zvýšení řádného důchodového věku tedy posune i Váš nejdřívější možný odchod do předčasného důchodu.

Minimální doba pojištění

Přestože budete mít v lednu 55 let, tak k dnešnímu dni ještě není Váš řádný důchodový věk definitivní a doporučuji Vám sledovat legislativní vývoj. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být dosaženo nejenom řádného důchodového věku, ale musí být získána i minimální doba pojištění, která činí 35 let pro řádný starobní důchod. Pro přiznání předčasného důchodu bude muset být získána doba pojištění v rozsahu alespoň 40 let. V mezidobí samozřejmě může ještě dojít k zákonným změnám.

Kontrola důchodových údajů

I když do dosažení řádného důchodového věku Vám chybí více než 10 let, tak Vám doporučuji se již o důchodové záležitosti starat a zejména si zkontrolovat Váš průběh pojištění, zdali jsou v evidenci ČSSZ zohledněna všechna období. Případné nesrovnalosti včas odstranit a vydokladovat, aby Vám bylo zhodnoceno celé období a starobní důchod nebyl zbytečně nižší.

Petr Gola