Poradna: Zkrácený úvazek místo DPP v předčasném důchodu

Podmínky pro práci na DPP se pro zaměstnavatele díky legislativním změnám (některé jsou účinné od října, jiné od příštího roku) značně zpřísnily, takže pro některé zaměstnavatele již nabízení práce na DPP není dle jejich vlastních propočtů atraktivní, což je pravděpodobně i případ Vašeho zaměstnavatele. Mezi těmito důvody je nárok na placenou dovolenou pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce od roku 2024, mnohem náročnější administrativa a plnění oznamovacích povinností pro zaměstnavatele zaměstnávající zaměstnance na dohodu o provedení práce nebo plánované změny ohledně zdanění u dohod o provedení práce v případě práce pro více zaměstnavatelů současně.

Ze zkráceného úvazku se platí sociální pojištění

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Z dohody o provedení práce s hrubou odměnou 10000 Kč a méně jste sociální pojištění neplatila a splňovala jste zákonnou podmínku. Ze zkráceného úvazku se však sociální pojištění platí vždy, bez ohledu na výši měsíční hrubé mzdy.

Dosáhla jste již důchodového věku?

V případě, že jste již v mezidobí od přiznání předčasného důchodu dosáhla Vašeho řádného důchodového věku, tak již nejste nijak omezena a případné zaměstnání na zkrácený úvazek nebude mít žádný vliv na výplatu předčasného důchodu. V takovém případě budete moci součsaně pobírat na účet státní důchod a mzdu ze zaměstnání.

Jestliže jste však řádného důchodového věku ještě nedosáhla, tak při přijmutí práci na zkrácený úvazek počítejte s tím, že nebudete moci současně pobírat předčasný důchod a aktuálně byste měla pouze příjem ze zkráceného úvazku. Státní důchod byste začala pobírat až po dosažení řádného důchodového věku nebo po skončení práce na zkrácený úvazek, podle toho, která událost by nastala dříve. Uvolněný předčasný důchod by se však z důvodu výkonu výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění upravil, neboť by se snížilo krácení za předčasnost, a to v závislosti na délce trvání takového zaměstnání.

Petr Gola