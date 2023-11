Poradna: Příjmy pro výpočet předčasného důchodu

Hedvika: V létě příštího roku půjdu do předčasného důchodu. Z jakých příjmů se mi bude důchod počítat? V posledním zaměstnání jsem pracovala totiž pouze 5 let.

Při výpočtu starobního důchodu, řádného nebo předčasného, platí, že čím vyšší rozhodné příjmy v produktivním věku, tím vyšší měsíční důchod. Ze všech rozhodných příjmů se vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ), což je základní částka pro výpočet důchodu.

Hodnotí se příjmy v letech 1986 až 2023

Při přiznání starobního důchodu v roce 2024 vstupují do výpočtové formule příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 do roku 2023. Rozhodné příjmové období pro výpočet předčasného důchodu je stejné jako pro výpočet řádného starobního důchodu. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu nedochází k omezení rozhodných příjmů. Nemusíte mít tedy obavy, že by do výpočtu Vašeho důchodu vstupovaly pouze příjmy z posledního zaměstnání v posledních pěti letech.

Příjmy v aktuální hodnotě

Při výpočtu předčasného důchodu se dřívější příjmy přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Zjednodušeně lze říci, že každý příjmový rok má stejnou váhu. Vyšší nebo nižší příjmy v posledním zaměstnání tedy ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než by se na první pohled zdálo. Příjmy v posledním zaměstnání nejsou ve výpočtové formuli nijak speciálně zvýhodněny.

Petr Gola